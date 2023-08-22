Начало осени порадует нас теплыми деньками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Август стремительно заканчивается, а значит пора готовиться к наступлению осени. Всем хочется, чтобы первый ее месяц в Самаре был теплым и сухим. Мы узнали, какой будет сентябрь в Самаре в 2023 году. Рассказываем про погоду в Самаре в сентябре 2023

Погода в Самаре в сентябре 2023

По данным Гидрометцентра России, в Поволжье, в частности, в Самарской области прогнозируется дождливый сентябрь.

В Волго-Вятском районе и на Средней Волге предполагаемая среднемесячная температура - +12...+14 градусов, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков - 50-60 мм - в пределах средних многолетних значений.

Погода в Самаре в начале сентября 2023

По данным Gismeteo.ru, первые пять дней первого осеннего месяца в Самаре будут теплыми, а иногда даже жаркими: +24...+29 градусов днем. Ночные температуры будут колебаться в пределах +14...+21 градусов. Другие пять дней декады ожидаются прохладными: +16...+25 градусов. Ночью будет совсем зябко - до +13 градусов. По данным сервиса, вопреки общему прогнозу от Гидрометцентра России, сентябрь ожидается скорее сухим, чем дождливым.

Погода в Самаре в середине сентября 2023

Во второй декаде ожидается естественное понижение температуры воздуха. Разбег составит от +13 до +24 градусов днем и от +3...до +14 ночью. Прогнозируется преимущественно ясная солнечная погода без осадков, что дает надежду на то, что бабьему лету в этом году быть.

Погода в Самаре в конце сентября 2023

А вот последние десять дней сентября могут быть сырыми и промозглыми. Ожидаются обильные осадки и похолодание. Днем столбик термометра уже не поднимется выше +19 градусов. А по ночам будет совсем холодно: +3...+10 градусов.

Народные приметы в сентябре

По началу осени наши предки судили о предстоящей зиме. Гром в сентябре предвещал теплую и затяжную осень. Теплый сухой сентябрь сулил позднюю зиму. Если грибов мало, а орехов много, то жди суровую зиму.