Смерть Казакова, сбитый пешеход и алкоголь: как футболисты «Крыльев Советов» попадали в ДТП

Евгения Башкирова в 2018 году задержали за езду после бокала вина. Фото: «Ночной патруль».

21 августа 2023 года футболист «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Ново-Садовой в Самаре. К счастью, дело ограничилось только повреждениями столкнувшихся автомобилей, никто из участников происшествия не пострадал.

«КП-Самара» вспоминает различные случаи на дорогах с бывшими игроками «Крыльев Советов».

Гибель Казакова и Гусина

Трагическое происшествие в 1978 году унесло жизнь легенды «Крыльев» Бориса Казакова. На тот момент он уже занимался тренерской деятельностью. Борис с семьей и друзьями поехали на зимнюю рыбалку на речку Чапаевку. Ноябрьский лед оказался не настолько крепким, чтобы выдержать вес груженого «уазика»…

- Когда они стали переезжать на другой берег реки, лед подломился, машина пошла под воду. Трое успели выпрыгнуть. Трое остались под водой. Это отец и его друзья по школе Саенко, Пунин. Отец застрял в маленьком окошке, пытаясь выбраться из машины, но она упала именно на этот бок и прижала его ко дну, - вспоминал эту трагическую историю Сергей Казаков, сын футболиста.

Борису Казакову было 38 лет. Впоследствии в автокатастрофе погибла и его жена Людмила — машину, в которой она находилась, в гололед выбросило под грузовик.

Еще один смертельный случай с бывшим футболистом «Крыльев» произошел в сентябре 2014 года под Киевом. Андрей Гусин, один из героев легендарного матча «Крыльев» с АЗ в Кубке УЕФА (он забил четвертый мяч в той встрече, завершившейся победой самарцев 5:3), на автодроме «Чайка» на вираже кольцевого трека вылетел из седла мотоцикла и скончался, не приходя в сознание. Ему был 41 год.

Бобер на Infiniti и Пошкус на Subaru

Неприятная история на дороге произошла и с автором пятого гола в упомянутом матче с АЗ Антоном Бобром. ДТП случилось в нулевые годы, когда Антон был действующим футболистом «Крыльев». В районе пересечения улиц XXII партсъезда и Вольской, находясь за рулем своего Infiniti FX50, он сбил пешехода (по некоторым данным, это была девушка).

К счастью, все обошлось относительно благополучно. Судя по информации, тогда появлявшейся в соцсетях, Антон сам сразу же доставил пострадавшую в больницу и оплатил лечение. Данных о том, кто был виноват в этом ДТП, в публичном пространстве не появлялось.

Концовку «бронзового» 2004 года «Крылья» проводили без своего основного форварда Робертаса Пошкуса. Литовец, отправившийся на родину в расположение сборной, вылетел на своей Subaru Impreza с трассы Клайпеда — Вильнюс.

- Была очень плохая погода. Рядом ехала фура, а я попал в огромную лужу, после чего машину подняло и выкинуло в поле, - вспоминал позже Пошкус в интервью «Матч ТВ».

Автомобиль, как тогда рассказывали, не просто выкинуло в поле, но и «обмотало» вокруг одиноко стоявшего в поле дерева.

- Машина все, восстановлению не подлежит, - поморщился с улыбкой Робертас, когда общался с автором этих строк в раздевалке стадиона в Раменском сразу после «бронзового» матча, состоявшегося спустя месяц с небольшим после аварии.

Сам футболист, что называется, «в рубашке родился» - отделался сотрясением мозга и двухмесячной реабилитацией. Впрочем, именно после того ДТП, как считает Пошкус, он так и не смог вернуться на прежний уровень игры.

Тихонов, Башкиров, Тигиев и алкоголь

Еще три эпизода, ставших достоянием публики, были связаны с нахождением за рулем в нетрезвом состоянии.

В нулевые годы на страницы СМИ и соцсетей попал конфликт между сотрудниками ГАИ и Андреем Тихоновым, тогда игравшим за самарский клуб. Служители правопорядка уверяли, что автомобилем, в котором находились Тихонов и его жена Надежда, управлял водитель с запахом алкоголя. Кто именно был за рулем — сам футболист или его супруга — данные расходятся. Известно, что разборки были очень эмоциональными, но впоследствии конфликт «замяли».

А уже в 2018 году, когда Тихонов был главным тренером «Крыльев», в похожую историю один за другим попали два игрока его команды. Сначала за руль каршеринговой машины после «посиделок» с бокалом вина пытался сесть Евгений Башкиров. И в ту же ночь в пьяной езде уличили Георгия Тигиева.

Причем Тигиеву приписывали не алкогольное, а наркотическое опьянение. Сам футболист позже утверждал, что никаких запрещенных веществ не употреблял.

Но ситуация отягощалась вызывающим поведением молодого футболиста, который угрожал активистам «Ночного патруля» и полицейским своими могущественными связями.

- Когда вся эта история закончилась и все уже опровергли, я уезжал из Самары в Москву... И меня останавливает тот же экипаж ДПС! Я вылетаю из машины на эмоциях: «Вы задолбали! Что вы от меня хотите?» И те два чудака, которые меня в тот раз остановили, подходят и говорят: «Георгий, ты же все понимаешь...» Почему всегда я?! - рассказывал позже Тигиев в интервью «СЭ».

Башкиров, напротив, при задержании вел себя достойно, признал вину (в его крови было найдено 0,48 промилле алкоголя) и не ограничился наказаниями согласно административному кодексу (штраф и лишение прав). По собственной инициативе он спустя неделю в одном из самарских ТЦ покупал болельщикам билеты на предстоящий матч с «Зенитом».