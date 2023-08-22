В Тольятти определили лучших яхтсменов ПФО

Тольятти традиционно принял Первенство и Чемпионат ПФО по парусному спорту. Фото: Регина АН.

Все волжане в гости к нам

В Тольятти завершились Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по парусному спорту Детская и взрослая регаты проходили в акватории Жигулевского моря параллельно - соревновались юниоры, юниорки и взрослые из четырех регионов в разных классах яхт.

- Чемпионат и Первенство ПФО мы уже много лет проводим в Тольятти - к нам приехали более 200 спортсменов из приволжских регионов, в которых развит парусный спорт, - рассказал президент федерации парусного спорта Самарской области Евгений Козлов. - Межрегиональные соревнования дают спортсменам возможность погоняться с коллегами более высокого уровня,выполнить разряды.А нашим гостям - еще и ощутить простор: многим приходится заниматься парусным спортом на узкой реке, тогда как у нас тут условия приближены к морским - это отличная тренировка и хороший опыт.

Самарская земля и вода встретили яхтсменов гостеприимно: лишь в последний гоночный день не хватило ветра. Жара, стоявшая в области, спортсменов не смутила - это болельщикам на суше приходилось туговато, а среди волн - самое то.

Возраст участников первенства России отличался в зависимости от класса яхт. В классах «Оптимист» и «Лазер 4.7» показывали свои умения ребята в возрасте до 16 лет. Самым юным участником первенства ПФО стал 10-летний Александр Шейко из Тольятти (нижняя планка для участия как раз составляет 10 лет). Он и выиграл гонку в классе «Оптимист». Среди девушек первое место заняла 15-летняя Дарья Петрова.

- В самой массовой гонке класса «Оптимист» победили наши спортсмены. Александр Шейко выиграл ее, практически не дав шанса остальным участникам, - говорит Евгений Козлов.

В классе «Луч-мини», где соревновались спортсмены до 19 лет, победили Всеволод Елистратов из Нижнего Новгорода и Камилла Загрутдинова из Набережных Челнов.

На всех остальных дистанциях в классах «Кадет», «Зум-8» и «Лазер 4.7» первенствовали тольяттинские юниоры и юниорки. В классе «Кадет» первыми стали Михаил Пикулин и Ирина Савватеева, «Зум-8» - Алексей Мищенко и Кристина Лебедева, «Лазер 4.7» - Илья Кривобоков, Алексей Воронков и Елизавета Шутова. В этих классах тольяттинцы также забрали почти все «серебро» и «бронзу».

Яхтсмены сражались с волнами и ветром почти в морских условиях. Фото: Регина АН.

Дома и берега помогают

В соревнованиях среди взрослых яхтсменов - чемпионате Приволжского федерального округа - выявляли лучших среди спортсменов из Татарстана и Удмуртии, Нижегородской области, Самары, Сызрани и Тольятти.

В одиночных соревнованиях выиграли тольяттинцы Роберт Хакимов, Леонид Пинегин, Валерия Калоша, а также Анастасия Алексенцева из Самары, Сергей Гоголев из Нижнего Новгорода и Алексей Чернов из Зеленодольска.

В парных классах победы одержали хозяева соревнований - тольяттинцы. В классе 29-йлучшими стали экипажи, составленные из воспитанников яхт-клуба «Дружба»: Юлия Наймушина / Милена Горковенко и Матвей Герасименко / Александр Голованов.

- Все соревнования, стартующие на территории яхт-клуба «Дружба» проходят при поддержке «КуйбышевАзота», собственника яхт-клуба и генерального партнера федерации, - рассказал президент федерации парусного спорта Самаркой обл. Евгений Козлов - Предприятие предоставляет все необходимое для проведения соревнования на протяжении всего сезона, от технического оснащения до материальной поддержки. Это очень важно и играет ключевую роль в развитии парусного спорта и подготовке новых чемпионов, здесь у нас на Волге.

С завершением Первенства и Чемпионата ПФО приятные волнения на Жигулевском море не закончились: сейчас здесь проходит регата «Паруса Дружбы», приуроченная к Дню рождения КуйбышевАзота. В регате стартовали яхтсмены из разных уголков нашей страны. А осенью в Самарской области пройдет регата всероссийского значения: с 4 по 11 сентября - Первенство России в классе «Оптимист», а во второй половине месяца - Чемпионат России о всех олимпийских классах яхт. Удачи покорителям волн!