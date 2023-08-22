Похоже, жаркой погоды в августе больше не будет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре резко похолодало, многие горожане задались вопросом - неужели лето закончилось? Рассказываем, вернется ли еще жара в Самару в конце августа 2023 года.

Вернется ли жара в Самару в конце августа 2023

Согласно данным Приволжского УГМС, которое дает прогноз только до 27 августа 2023, зной в Самару больше не вернется. Относительно тепло будет лишь завтра, 23 августа. Днем +20...+25 градусов. В остальные дни до конца текущей недели дневные температуры воздуха будут колебаться в пределах +15...+22 градусов. 24 и 25 августа будут дождливыми днями.

По прогнозу Яндекс.Погоды в августе 2023 в Самаре больше уже жарко не будет. До конца месяца днем столбик термометра выше +23 градусов не поднимется. Дождь, по данным сервиса, ожидается 24 и 31 августа. Завтра, 23 августа, облачно с прояснениями, +20...+22 градусов днем. В последующие дни дневная температура воздуха снизится до +18...+20 градусов.

Сервис Gismeteo более оптимистичен. Согласно его долгосрочному прогнозу, жаркие деньки в Самаре могут быть 30 и 31 августа. В эти даты днем воздух прогреется до +26...+29 градусов. А в остальные дни августа днем температура воздуха составит +17...+21 градусов. Дожди ожидаются 24, 25 и 28 августа.

Таким образом, зыбкая надежда на два теплых дня в самом конце августа есть. Но надо помнить, что долгосрочный прогноз погоды точен лишь на 60-70%.