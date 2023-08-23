Финалистка X-WATERS SAMARA 181 в Самаре: «Готова плыть еще пять дней!»

В этом году до финала марафонского заплыва дошли 20 спортсменов. Фото: Евгений ШЕСТАКОВ

16-20 августа в Самарской области прошел марафонский заплыв по Волге. За 5 дней более 20 спортсменов проплыли 181 км вокруг Самарской Луки – по знаменитому маршруту «Жигулевской кругосветки» вокруг национального парка.

Каждый год участников заплыва вокруг излучины Волги становится все больше. В этом году с дистанции сошел лишь один спортсмен, а 20 -благополучно завершили Пятый юбилейный заплыв на открытой воде X-WATERS SAMARA 181.

Участников со всей страны привлекает не только продолжительность маршрута, но и другие его уникальные черты - это единственный заплыв в России, в котором, преодолев дистанцию, пловец выходит на сушу там же, где вошел в воду в первый день.

В день участники непрерывно плыли по 6-13 часов, ночевали в палаточном лагере, чтобы утром снова выйти на старт. За пять дней они преодолели 181 км. Участники могли пройти их в индивидуальном зачете, парой или в составе команды.

Чтобы преодолеть 181 км за 5 дней, спортсмены плыли больше чем по 6 часов в день. Фото: Евгений ШЕСТАКОВ

Те, кто не рискует пока плыть по 30 км в день, но очень заинтересован водным марафоном, попали в группу сопровождения. В лодках и катерах они двигались параллельно со спортсменами, обеспечивая их безопасность и помогая в пути.

В прошлом году среди таких сопровождающих была Ольга Рябенко (тренер - Виктор Мельников) из Москвы. В этом она стала дебютанткой и сразу же победительницей заплыва среди женщин. Также Ольга получила 3 место в абсолютном зачете. На церемонии награждения москвичка едва сдерживала чувства:

- Пока я плыла от Жигулевска до Самары, а это заняло два дня, я репетировала речь. Готовилась почти как на Оскар, думала, что хочу сказать, кого поблагодарить.

Сейчас меня переполняют эмоции, но на самом деле переживать я начала задолго до начала соревнований. Хотя я давно мечтала проплыть эту дистанцию, сидя в поезде по дороге в Самару, я страшно перепугалась: как же это я буду пять дней подряд?

Потом я вспомнила, как год назад я услышала именно здесь: «Если ты что-то любишь, то преодолевать себя не придется!» А я ведь действительно очень люблю плавать! Поэтому я плыла и была так счастлива, как никогда! Когда я пришла к финишу, я поняла, что если нужно, я могла бы пойти на второй круг и плыть еще пять дней!

Сольно, как Ольга, на дистанцию вышли 6 участников. Командной - 12 человек (в составе двух команд). Дуэт и в этом году был один.

- X-WATERS SAMARA 181 – не массовый заплыв, но я рад, что у проекта есть большой пул постоянных участников и партнеров. Одним из них стала самарская «Балтика»: пивовары варят для нас безалкогольное пиво, которым спортсмены освежаются во время стоянок, - рассказал Николай Картаев, директор заплыва X-WATERS SAMARA 181.

Компания «Балтика» поддерживает многие крупные спортивные соревнования в России, в том числе самый известный самарский марафонский заплыв. Пивоваров и спортсменов объединяет и то, что они трепетно заботятся о здоровье родной природы. Собирая палаточные лагеря после ночевок, участники заплыва вывозят весь мусор, а банки из-под «Балтики 0» организаторы еще и обязательно передают на переработку.

У самарского заплыва есть постоянный пул участников и партнеров. Фото: Евгений ШЕСТАКОВ

Победители 2023:

Сольный зачет

1 место - Высотин Ярослав, Стерлитомак

2 место - Дмитриев Анатолий, Омск

3 место - Рябенко Ольга, Москва

Дуэт 1 место - Роман Умяров и Павел Еремин

Эстафетные команды

1 место - команда «Волжские котики»

2 место - команда «STARWATERS» (Самара)

Сразу после завершения соревнований, организаторы начали принимать заявки на будущий год и уже сейчас их больше, чем было участников нынешнего заплыва.