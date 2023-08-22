Автопробег, огромный триколор, карта региона: показываем, как в Самарской области отметили День государственного флага РФ

На набережной мечты в Тольятти развернули большой флаг России. Фото: администрация Тольятти

Во вторник, 22 августа, в Самарской области отметили День государственного флага России. История государственного триколора насчитывает уже более 300 лет. На территории всего региона прошли самые разнообразные мероприятия в честь праздника. Показываем, как в Самарской области отпраздновали этот

Автопробег, большой флаг и ленты триколора

В честь Дня государственного флага России в Самарской области состоялись автопробег, различные акции, выступления творческих коллективов и раздача лент триколора. На набережной мечты в Тольятти развернули большой флаг России. С 17:30 на территории начали работать тематические площадки. Для детей проводились настольные игры, мега-реквизиты и спилс-карта РФ. А на сцену вышли творческие коллективы и заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.

Для детей проводились настольные игры, мега-реквизиты и спилс-карта РФ. Фото: администрация Тольятти

Все желающие на площадке «Вместе мы — Россия!» смогли поучаствовать в плетении триколора из 1080 лоскутов ткани и написать на них пожелания бойцам СВО. Его размер составил 4,5 на 15 метров. Он будет отправлен в Донецкую Народную Республику в город Снежное. Под исполнение гимна Российской Федерации триколор торжественно подняли в амфитеатре набережной Автозаводского района.

В самарском автопробеге «Zа Флаг!» поучаствовало более 25 машин, которые проехали с флагами от Московского шоссе в направлении выезда из города. С 17:00 до 19:00 в городе на Софийской набережной, у памятника князю Григорию Засекину и около стелы на аллее соловецких юнг раздавали ленты триколора.

А с 12:00 до 14:00 ленты раздавали и волонтеры Дома молодежи. Жители могли получить ленты триколора на площади Героев 21-й Армии, на площади Памяти, около памятника князю Григорию Засекину и в сквере 30-летия Победы. Всего волонтеры раздали в Самаре около четырех тысяч лент.

Флаг из ткани будет отправлен в Донецкую Народную Республику в город Снежное. Фото: администрация Тольятти

Вышитая карта региона

С 18 по 21 августа в городе Чебоксары Чувашской Республики творческая делегация Самарской области представила вышитую карту региона на всероссийском фестивале «Вышитая Россия». Текстильное расшитое панно обрамлено в деревянную раму и стилизовано под традиционный оконный наличник самарской домовой резьбы.

— Концепция карты основана на традиционной художественной культуре народов, которые исторически проживали на территории региона. Карта – это и границы муниципальных районов, и общая историческая канва, — рассказали в минкульте Самарской области.

Границы муниципальных районов сделаны в технике тамбурной вышивки. А контур области представляет собой орнаментальную канву, расшитую орнаментами в различных техниках. В их числе были вышивка крестом, гладью, тамбуром, «счетная» вышивка.

Орнаментальные мотивы выбирали исходя из часто встречающихся узоров традиционных народных костюмов этнических групп, исторически проживающих на территории региона. Это русские, татары, мордва, чуваши, украинцы, казахи, башкиры.

Границы муниципальных районов сделаны в технике тамбурной вышивки. Фото: минкульт Самарской области

Реставрация арт-объекта, тематическое кино и подсветка

В рамках праздника в этом году бойцы студенческих отрядов Самарской области вместе с молодежным сообществом «ЗаВолгу» провели благоустройство и реставрацию арт-объекта «Цвета России», который расположен на въезде в Самару по трассе М-5 «Урал».

Напомним, композиция состоит из Флага Российской Федерации длиной 63 метра, 11-метровых символов «Z» и «V», выложенных из камней, а также надписи из гимна РФ «Россия – священная наша держава». Композицию установили в 2022 году по инициативе Самарского регионального отделения РСО, к которому присоединились участники других молодежных объединений региона. Состоявшийся автопробег прошел именно до места расположения данного арт-объекта.

Под исполнение гимна РФ триколор торжественно подняли в амфитеатре набережной Автозаводского района. Фото: администрация Тольятти

Также в честь Дня государственного флага России в бесплатном кинотеатре под открытым небом «Филин» на набережной прошел тематический показ фильмов. С 16:45 до 18:15 самарцы могли посмотреть картину «Начальник Чукотки» (1966 года), с 18:25 до 20:00 – «Офицеры» (1971 года), с 20:10 до 22:20 – «Тимур и его команда» (1976 года).

Завершением праздничного дня стала архитектурно-художественная подсветка, которая окрасилась в цвета триколора. Тематическая иллюминация появилась на телебашне в Самаре, расположенной в районе пересечения улицы Советской Армии и Московского шоссе.