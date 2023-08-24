По следам древних мадьяр: в Самарской области нашли два захоронения начала бронзового века и эпохи средневековья

Вместе с останками археологи обнаружили утварь, оружие и украшения / Фото: Самарский университет

В Самарской области летом 2023 года нашли два древних захоронения. Одно — начала бронзового века, а второе — эпохи средневековья. Археологи обнаружили их во время раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета имени академика С.П. Королева.

Останки венгров IX века

Так, раскопки проводились около заброшенного в XIX веке хутора Баннов. Он расположен недалеко от реки Большой Кинель в Кинель-Черкасском районе. На хуторском кладбище археологи нашли древнее погребение с останками молодой женщины и младенца. Оно датируется IX веком.

— В захоронении присутствуют элементы древней мадьярской культуры. Особенности погребального обряда — например, положение покойного головой на запад и размещение в головах кости животного — позволяют нам с большой уверенностью утверждать, что это древнемадьярское захоронение. Также в могиле найдены характерные для ранних мадьяр (венгров) бронзовые украшения обуви, — рассказал глава научно-исследовательской лаборатории археологии, директор НОЦ археологии и этнографии Волго-Уралья Самарского университета Сергей Зубов.

Ученые сейчас тщательно исследуют обнаруженные артефакты / Фото: Самарский университет

Новый маршрут миграции ранних мадьяр

По словам ученого, эта находка подтверждает, что древние венгры мигрировали с востока на запад. Их племена действительно шли из Предуралья на запад через территорию нынешней Самарской области. Перемещались они вместе со стадами лошадей и отарами овец. Один из маршрутов — вдоль реки Большой Кинель

— До этого большинство находок, связанных с ранними мадьярами, было сделано в бассейне реки Самары. Теперь понятно, что они шли и вдоль реки Большой Кинель. Скорее всего, мадьяры шли разными маршрутами, чтобы у скота по дороге было больше пастбищ для корма, — отметил Сергей Зубов.

Состоятельный мужчина из бронзового века

Вторая находка, которую обнаружили археологи на заброшенном кладбище, еще более древняя. Они нашли погребение, которое датируется примерно 3500 годом до нашей эры, то есть относится к самому началу бронзового века.

В могиле — останки мужчины европеоидной расы. Рядом с ним — бронзовый нож, который является показателем высокого социального статуса погребенного, и керамический горшок с орнаментом. Получается, что люди на протяжении нескольких тысяч лет использовали для захоронений одно и то же место.

Изучат останки и артефакты

Специалисты пытаются более точно определить эпоху, в которую были сделаны находки

Теперь ученые займутся изучением останков и артефактов. Они исследуют нож и украшения, а также изучат кости. По последним специалисты смогут узнать, как питались эти люди: мясной или только растительной пищей.

Все эти находки не только дополнят знания ученых о живших когда-то в Самарской области людях, но и могут войти в базу данных научно-исследовательского проекта «Ранние мадьяры на Волге». Оно посвящено поиску местонахождения исторической прародины древних венгров.

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