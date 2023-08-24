По следам древних мадьяр: в Самарской области нашли два захоронения начала бронзового века и эпохи средневековья

Вместе с останками археологи обнаружили утварь, оружие и украшения / Фото: Самарский университет
В Самарской области летом 2023 года нашли два древних захоронения. Одно — начала бронзового века, а второе — эпохи средневековья. Археологи обнаружили их во время раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета имени академика С.П. Королева.
Так, раскопки проводились около заброшенного в XIX веке хутора Баннов. Он расположен недалеко от реки Большой Кинель в Кинель-Черкасском районе. На хуторском кладбище археологи нашли древнее погребение с останками молодой женщины и младенца. Оно датируется IX веком.
— В захоронении присутствуют элементы древней мадьярской культуры. Особенности погребального обряда — например, положение покойного головой на запад и размещение в головах кости животного — позволяют нам с большой уверенностью утверждать, что это древнемадьярское захоронение. Также в могиле найдены характерные для ранних мадьяр (венгров) бронзовые украшения обуви, — рассказал глава научно-исследовательской лаборатории археологии, директор НОЦ археологии и этнографии Волго-Уралья Самарского университета Сергей Зубов.
Ученые сейчас тщательно исследуют обнаруженные артефакты / Фото: Самарский университет
По словам ученого, эта находка подтверждает, что древние венгры мигрировали с востока на запад. Их племена действительно шли из Предуралья на запад через территорию нынешней Самарской области. Перемещались они вместе со стадами лошадей и отарами овец. Один из маршрутов — вдоль реки Большой Кинель
— До этого большинство находок, связанных с ранними мадьярами, было сделано в бассейне реки Самары. Теперь понятно, что они шли и вдоль реки Большой Кинель. Скорее всего, мадьяры шли разными маршрутами, чтобы у скота по дороге было больше пастбищ для корма, — отметил Сергей Зубов.
Вторая находка, которую обнаружили археологи на заброшенном кладбище, еще более древняя. Они нашли погребение, которое датируется примерно 3500 годом до нашей эры, то есть относится к самому началу бронзового века.
В могиле — останки мужчины европеоидной расы. Рядом с ним — бронзовый нож, который является показателем высокого социального статуса погребенного, и керамический горшок с орнаментом. Получается, что люди на протяжении нескольких тысяч лет использовали для захоронений одно и то же место.
Специалисты пытаются более точно определить эпоху, в которую были сделаны находки
Теперь ученые займутся изучением останков и артефактов. Они исследуют нож и украшения, а также изучат кости. По последним специалисты смогут узнать, как питались эти люди: мясной или только растительной пищей.
Все эти находки не только дополнят знания ученых о живших когда-то в Самарской области людях, но и могут войти в базу данных научно-исследовательского проекта «Ранние мадьяры на Волге». Оно посвящено поиску местонахождения исторической прародины древних венгров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал