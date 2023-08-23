«У нас больше ответственности, чем у тех, кто на электросамокатах»: основатель школы езды на моноколесе рассказал, почему пересадил на этот транспорт всю семью

В каждом крупном городе есть те, кто катаются на моноколесах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Будущее наступило! Роботы доставляют нам еду, дроны помогают снимать видеоролики, а люди рассекают по городу на супер-быстром колесе. Наверняка в городах вы не раз встречали людей на моноколесах. И наверняка задавались вопросами, насколько это безопасно и не врежется ли такой гонщик в вас. Чтобы такого не случилось в Тольятти открыли школу по обучению езде на моноколесе «MonoSkill». Ее основатель – Сергей Гречушников. На моноколесе он ездит уже пять лет, а в прошлом году начал обучать всех желающих.

Корреспондент «КП-Самара» поговорила с Сергеем, почему он пересадил всю семью на моноколеса, как решил открыть школу и безопаснее ли этот транспорт того же электросамоката.

Катается вся семья

Сергей всегда любил экстремальные виды транспорта. Например, до знакомства с колесом, тольяттинец разъезжал по городу на электросамокате.

- Сначала катался на самокате, а потом знакомый продал мне свое моноколесо. Мне было любопытно, что это за чудо такое, и я решил попробовать. Поначалу было тяжело, долго пришлось учился. Честно признаться, мое первое колесо было ужасным: на нем были низко расположены педали, я себе все ноги отбил, - вспоминает Сергей.

Набивая шишки мужчина познал все прелести транспорта будущего. Теперь вся семья Гречушниковых передвигается по городу на моноколесах.

- У меня трое детей: старший сын, конечно, больше по мотоциклам, но младшие дочь с сыном обожают гулять на моноколесах и даже снимают забавные видеоролики в соцсети.

Кстати, детям до 18 лет кататься можно под присмотром взрослых, не забываем этого.

Школа моноколес

Вы знали, что в отличие от самоката на моноколесе можно кататься даже зимой? Познав все тонкости одноколесного катания, Сергей понял, что можно модернизировать этот вид транспорта под себя. Например, поменять шины на более удобные, чтобы можно было передвигаться в любую погоду.

- Электрические батареи быстро приходят в негодность от холода, поэтому аренды самокатов убирают с наступлением холодов. Моноколесо - мобильный транспорт, тут батарейка живет дольше благодаря качественному уходу и возможности менять шины.

Школа «MonoSkill», кстати, открылась как раз зимой прошлого года. Было очень много желающих научиться кататься.

- В моей школе у нас достаточно много моноколес, но ни одно мы сразу с конвейера не отдаем на уроки. Грубо говоря, у нас такое «кустарное производство», потому что каждое колесо, которое мы покупаем, мы доводим до ума: меняем шины на более комфортные и т.д. Когда у колеса больше контроля - больше безопасности для человека.

Поначалу Сергей обучал своих подопечных бесплатно, так сказать за эмоции.

- Я начал брать деньги за мастер-классы только с этого лета. Моя школа дает возможность арендовать моноколесо или самокат, чтобы покататься. Аренда на 30 минут для ребенка - 100 рублей, а для взрослого - 150-200.

Что безопаснее: самокат или моноколесо?

Многие считают этот вид передвижения намного опаснее того же электросамоката, но так ли это?

- Если рассматривать вопрос безопасности водителя, то стоит отметить, что в отличие от тех же самокатчиков, мы всегда ездим в защитном шлеме и нарукавниках. У моноколесников больше ответственности, так как чаще всего это личный вид транспорта, а не арендованный. По большей части все, конечно, зависит от скорости передвижения и соблюдения правил вождения. По сути, тут тоже самое, что с автомобилем. Негатив, который обрушился на электросамокаты, связан же с тем, что на них никто не учит ездить и за руль может сесть любой.

Правила безопасности езды на моноколесе:

- Необходимо надевать защитный шлем, наколенники и налокотники.

- При обучении езде рекомендуется использовать специальный ремень, помогающий поддерживать колесо

- Старайтесь не ездить в многолюдных местах.

- В темное время суток используйте опознавательные световые сигналы и отражатели.

- Надевайте удобную обувь, лучше с резиновой подошвой

- При езде на моноколесе не смотрите в телефон.

- Не увеличивайте скорость, если слышите сплошной сигнал, предупреждающий о превышении скорости.