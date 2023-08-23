«Драка в «Корже» - заранее спланированная провокация»: суд встал на сторону самарского врио министра в конфликте с депутатом

Суд рассматривал дело о драке депутата и чиновника больше полугода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре закончилось судебное разбирательство по громкому делу. Речь о конфликте между депутатом райсовета Алексеем Митрофановым и врио министра имущественных отношения Самарской области Игорем Андреевым, который произошел в кофейне «Корж» на улице Льва Толстого. Суд больше полугода разбирался во всех нюансах этой истории и встал на сторону врио министра.

«Мне и моей семье угрожали»

Все случилось 17 января. Чиновник и депутат повздорили якобы из-за давней неприязни. Митрофанов позже обвинил Андреева в том, что врио министра ударил его кулаком в лицо, а потом распылил газовый балончик. Чиновник же утверждал, что не бил депутата, а балончик использовал для защиты. Суд тоже посчитал, что Игорь Андреев защищался.

- Мировой судья принял решение, дело прекращено, так как я действовал в состоянии крайней необходимости и право на самооборону не превышал, - рассказал Игорь Андреев. - До провокации в кафе «Корж» моей семье и мне лично неоднократно угрожали, вплоть до убийства, мои несовершеннолетние дети подвергались преследованию.

Чиновник уверен, что вся эта история была специально срежиссирована, чтобы навредить ему.

- Все действия были направлены на мою дискредитацию как должностного лица, носили политический подтекст. Я направил несколько обращений в правоохранительные органы по фактам преступных действий в отношении меня со стороны ряда лиц. Все процессы впереди, мы будем в рамках закона принципиально, честно и открыто добиваться справедливости, - отметил Андреев.

«Все это провокация»

Что это была именно провокация, поняли по видео, святого в тот день в кофейне. Адвокат Алексей Абрамов, который защищал в суде врио министра, уверяет - конфликт спровоцировал Алексей Митрофанов. Депутат после стычки в кафе продолжил разборки на улице, а когда все закончилось, был цел.

- Андреев был вынужден защищаться в установленных законом пределах, - сказал Алексей Абрамов корреспонденту «КП-Самара». - После того, как Андреев сумел вытолкать Митрофанова из своего автомобиля, он уехал домой. На момент тот момент у Митрофанова не было видимых телесных повреждений. В больницу «пострадавшего» доставил патруль полиции, его внешний вид и состояние было зафиксировано и описано врачами в соответствии с законом.

Но если никаких повреждений у депутата райсовета не было, откуда они взялись? Адвокат уверяет – они появились позже, Андреев здесь ни при чем.

- По словам свидетеля, который сопровождал Митрофанова, тот просил нанести ему травмы в туалете больницы, но сопровождающий отказался, справедливо полагая, что полицейские начнут задавать много вопросов о «появившихся вдруг» телесных повреждениях. Тогда Митрофанов в сопровождении двух помощников уехал в гостиницу «Холидей». Там просьбами, требованиями, угрозами он вынудил свидетеля нанесли ему удары по голове. При этом пострадал и сам свидетель – сломал руку о голову Митрофанова, - рассказывает адвокат.

После такого спектакля, по словам защитника, депутат и отправился на медосвидетельствование, а потом – в больницу Новокуйбышевска, где провел пять дней.

Врио министра и его семью могли убить

Алексей Абрамов подтвердил и то, что семье врио министра угрожали. Даже больше, уверяет защитник, – были попытки убить Андреева, его жену и детей.

- Несовершеннолетней дочери Андреева постоянно звонили по телефону и угрожали. Несколько раз Андреева обнаруживал ослабленные гайки на колесах машины, это могло привести к смертельному ДТП и гибели его и членов семьи, - отметил Абрамов.

Нашелся и свидетель, который уверяет – злоумышленники обсуждали вариант сожжения машины чиновника. Тот же свидетель и рассказал, что произошедшее в «Корже» - заранее спланированная провокация.

- Мы намерены и далее разбираться в этом деле, что установить истину и выявить всех лиц, заинтересованных в провокации, - подытожил Абрамов.

Очевидно, что эта история еще далека от своего финала. «КП-Самара» следит за развитием событий.