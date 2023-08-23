Магнитные бури в сентябре 2023 в Самаре: даты, сколько баллов, как отразятся на здоровье

Некоторые метеочувствительные самарцы и хроники могут почувствовать недомогание и упадок сил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сводкам геофизиков, в сентябре 2023 года геомагнитное поле будет возмущаться три раза. Рассказываем про магнитные бури в сентябре 2023 в Самаре: когда и какой силы будут магнитные возмущения и как защитить от них свое здоровье.

Магнитные бури в сентябре 2023 в Самаре

Всего в сентябре 2023 года в Самаре ожидаются три магнитные бури.

Первая буря силой в 3 балла накроет нас на трое суток - с 6 по 8 сентября.

Следующее возмущение магнитосферы так же продлится три дня, с 14 по 16 сентября. При этом первые сутки сила бури достигнет 4 баллов, а последующие дни - 3 баллов.

И, наконец, третья буря ожидается вечером 21 сентября. Она будет «бушевать» сутки и к вечеру 22 сентября завершится. Сила возмущения составит 3 балла.

Как подготовиться к магнитной буре

3-4-балльная магнитная буря, как правило, проходит незаметно почти для всех людей. Однако некоторые метеочувствительные самарцы и хроники могут почувствовать недомогание и упадок сил. Может повыситься артериальное давление, а настроение испортиться без объективных на то причин.

Чтобы уменьшить негативное влияние на организм, рекомендуется избегать тяжелых физнагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить алкоголь, жирную пищу и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, «прихватит» на рабочем месте.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки, и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди начинают себя неважно чувствовать.