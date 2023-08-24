Бесит отсутствие кондиционеров и вечные толкучки: самарцы рассказали, что их раздражает в общественном транспорте

Еще пассажирам не нравится, что нет кондиционеров и что автобусы ходят редко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотни самарцев ежедневно ездят на работу в переполненном общественном транспорте. Духота, отдавленные ноги и резкие запахи - это и многое другое мешает настроится на позитивный день. Журналисты «КП-Самара» спросили у горожан, чем они больше всего недовольны в общественном транспорте.

«Бесит все»

Для опроса мы решили отправится в популярное общественное место - парк Гагарина. Многие самарцы не могли ответить на вопрос, оправдываясь тем, что давно передвигаются на собственном автомобиле. Неужели автобусы вышли из моды?

Первой опрошенной стала молодая девушка, которая с ходу заявила - в общественном транспорте бесит все! Самарчанка рассказала, что больше всего ее раздражает новая система оплаты без водителя и отсутствие кондиционеров.

Ее слова подтвердил и молодой человек, к которому мы подошли следом.

- Особенно утром с этим тяжело: кое-как втискиваешься в этот автобус, в котором и так все битком, - поделился негодованием парень.

С детьми ездить неудобно

Ситуация с общественным транспортом вызывает негативные чувства не только у молодежи, но и у представителей более старшего поколения.

- Больше всего раздражает частота, с которой ходит транспорт. Если бы не сокращали нужные маршруты, не было бы никаких претензий, - высказалась пара пенсионеров.

А что по этому поводу думают дамы с детьми? Удобно ли ездить по делам с ребенком на автобусе или же приходится брать такси?

- Летом нужного транспорта очень мало, что, конечно, доставляет дискомфорт. Перевозка детей - отдельная проблема: только новый транспорт предназначен для перевозки колясок и то не весь, - рассказала молодая женщина.

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