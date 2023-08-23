«День какашки»: как в Самаре в начале 90-х «провожали» фекалии в Каспийское море после аварии на коллекторе

В августе 1990 года количество кишечной палочки в волжской воде превышало норму в 1000 раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ровно 33 года назад, 23 августа 1990 года в Самаре (тогда еще Куйбышеве) прошла шутовская акция по очень серьезному поводу. В историю она вошла как «День какашки» и положила начало целой серии околополитических хеппенингов в «лихие 90-е» в Самаре.

«Внутрижигулевское море»

На самом деле в августе в Самарской области сложилась ситуация, близкая к экологической катастрофе. 7 августа прорвало трубу на насосной станции Автозаводского района Тольятти. По разным данным, за 6 дней в Жигулевское море попало от 0,9 до 1,5 млн кубометров так называемых «неочищенных сточных вод». Проще говоря, все, что сливалось жителями Автограда в канализацию, включая отходы жизнедеятельности, напрямую шло в волжскую воду.

- Экскременты образовали небольшое внутрижигулевское море размером 3 на 12 километров, перемещающееся в автономном режиме, - описывал тогда ситуацию журналист Игорь Вережан.

В Институте экологии Волжского бассейна РАН (тогда еще АН СССР) ту же картину обрисовали иным языковым стилем.

- В Куйбышевское водохранилище попало 4-месячное количество фосфора и годовая «норма» азота. Концентрация меди превысила обычную в 17 раз, аммонийного азота — в 21 раз, - свидетельствовали ученые.

Понятно, что это «море фекалий» никуда не рассосалось, а начало двигаться вниз по Волге. Все, что смогли сделать власти на тот момент, - это закрыть пляжи и добавлять в водопроводную воду больше хлорки, чем обычно.

«Свое не воняет»

На фоне общеполитических и социальных процессов, происходивших на тот момент в стране, вода с запахом хлорки и запреты, на которые никто не обращает внимания, не слишком-то впечатлили жителей. Тем не менее инициативная часть самарцев решила провести акцию, достойную события.

Так 23 августа 1990-го на пляже под Полевым спуском на в Куйбышеве был организован и проведен шутовской митинг, вошедший в историю как «День какашки».

Разумеется, точную скорость перемещения канализационного пятна вниз по Волге никто не рассчитывал, дата была выбрана произвольно.

Участники «митинга» держали плакаты «Свое не воняет», «Выдь на Волгу — чья вонь раздается?» и прочее в таком же духе.

Перед собравшимися выступающие обозначали значимость и уникальность события — мол, ниже по течению, в Саратове, Волгограде и Астрахани таких торжественных проводов «какашки» в Каспийское море не планируется.

Подписи в ООН, туалетная бумага и горшки

Одним из самых ярких спикеров был Андрей Течков, который годом позже создаст в Самаре «Общество дураков». Это общество запомнится рядом перформансов (например, «Паниковский, брось гуся!»), которые, впрочем, по абсурдности не сильно выделялись от того, что происходило тогда в реальной политике.

Речь оратора, однако, балансировала между шутовским и серьезным дискурсом. Так, в конце выступления Течков выразил надежду, что дата 23 августа станет Международным днем аварий, ухудшающих экологическую обстановку. Подписи под обращением в ООН с этой инициативой были собраны тут же, на месте.

В завершение мероприятия собравшимся были розданы рулоны туалетной бумаги (между прочим, дефицитной в то время), а на воду торжественно спустили ночные горшки.

Реальные же последствия аварии были не столь смешными. Доза кишечной палочки в районе водозабора для города Жигулевска в августе 1990-го, по данным СМИ, превышала норму в 1000 раз. В сентябре-октябре медики Тольятти свидетельствовали о 200-процентном росте заболеваемости гепатитом и 80-процентном росте прочих инфекций.