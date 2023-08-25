Избавили от защемления нерва: в Самаре провели первую в России закрытую операцию с помощью ножа с УЗИ-навигацией

Хирурги выполнили операцию пациенту с Лацертус-синдромом / Фото: СамГМУ

В Самаре в работу травматологов-ортопедов внедрили новую технологию. Теперь они могут проводить операции с помощью ножа из титана с УЗИ-навигацией. Об этом сообщает пресс-служба СамГМУ.

Помогли вернуть силу руке

Недавно врачи Клиник медуниверситета впервые в России провели закрытую УЗИ-ассистированную операцию специальным ножом из титана. Он предназначен для работы с УЗИ-навигацией и высокоточного рассечения связок и апоневрозов. Операцию провели пациенту с Лацертус-синдромом. У мужчины защемило нерв в верхней трети предплечья, из-за чего у него появилась слабость в кисти.

Операция не заняла много времени и прошла успешно / Фото: СамГМУ

— При Лацертус-синдроме человек не может держать рукой предметы, роняет их. В основном им страдают пациенты трудоспособного возраста, которые из-за болезни не могут выполнять не только бытовые действия, но и рабочие обязанности, — рассказал кистевой хирург травматолого-ортопедического отделения № 1 Клиник Никита Князев, который проводил операцию пациенту.

Мужчине сделали прокол под контролем УЗИ, а затем рассекли апоневроз. Операция прошла хорошо. В тот же день пациент отправился домой.

Универсальный инструмент

По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением № 1 Александра Панкратова, нож с УЗИ-навигацией позволяет значительно сократить время проведения операции. Этот инструмент универсален. Его можно использовать как при закрытых операциях на кисте и стопе, так и при открытых хирургических вмешательствах. Специалист отметил, что сейчас вуз занимается оформлением авторских прав на изделие.

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