Несколько раз нырял в воду: в Самарской области пожарный вытащил из пруда бездыханное тело мужчины и вернули его к жизни

Олег Савинов не оставил человека в беде и спас его от неминуемой гибели / Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Пожарный даже на отдыхе остается спасателем и помогает тем, кто оказывается в шаге от гибели. Это доказывает история пожарного из села Новый Буян Красноярского района Самарской области Олега Савинова. Он в свободное от службы время спас тонувшего в пруду мужчину.

Решил переплыть опасный пруд

Так, 19 августа 2023 года Олег Савинов вместе с семьей и другом отдыхал на берегу одного из прудов в селе Новый Буян. На противоположном берегу водоема гуляла веселая компания. В какой-то момент один из мужчин решил освежиться. Вскоре выяснилось, что он захотел не просто искупаться, а переплыть пруд.

Мужчина, видимо, не знал, что водоем вообще не предназначен для купания. Вода в нем мутная, грунт илистый, а глубина местами достигает четырех метров. Кроме того, раньше там росли деревья, часть стволов осталась на месте. На них и сейчас можно наткнуться под водой.

Немедля бросился на помощь

Пловец не рассчитал свои силы и стал тонуть. Он то уходил под воду, то вновь появлялся на поверхности. Тонущего заметил Олег Савинов. Он, не медля ни секунды, бросился ему на помощь. Когда пожарный доплыл до места, мужчина полностью скрылся под водой. Он стал нырять в поисках пропавшего. Его усилия увенчались успехом только после пятой или шестой попытки.

— Вытащить спасенного мужчину на берег Олегу Викторовичу помог друг. К тому моменту тот не дышал и не подавал признаков жизни, — рассказали в пресс-службе ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

К счастью, Олег Савинов знал, что делать. По долгу службы он проходил обучение по оказанию первой медицинской помощи. Пожарный в течение нескольких минут делал пострадавшему искусственное дыхание. Вскоре мужчина вновь задышал. Спасатель находился рядом с ним, пока на место не приехала скорая.

Скромный герой

Олег Савинов не видит в своем поступке ничего героического. По его словам, он не мог поступить иначе. Начальник спасателя Александр Мягков отметил, что он исполнительный и ответственный работник, прекрасный семьянин, а еще — очень скромный.

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