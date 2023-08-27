Игра начнется в 18:30 по самарскому времени (17:30 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Воскресную программу 6 тура Российской премьер-лиги откроет матч в Самаре, где «Крылья Советов» примут «Балтику». Игра начнется в 18:30 по местному времени (17:30 по московскому).

В этой встрече команды подходят с разными показателями: «Крылья» с 8 очками на 7 месте, «Балтика» с 3 очками на 14 позиции.

Смотреть матч Крылья Советов – Балтика 27 августа 2023 онлайн-трансляция 6 тура РПЛ

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» - «Балтика» можно в прямом эфире на канале «Матч. Премьер», а также на сайте «Матч ТВ» по подписке.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Крылья Советов – Балтика

К этому матчу самарцы подходят не в лучшем настроении. Во-первых, в прошлом туре «Крылья» впервые в сезоне проиграли в чемпионате. Произошло это в Казани, где подопечные Игоря Осинькина уступили «Рубину» 1:2.

Во-вторых, лазарет «Крыльев» переполнен, особенно пострадала группа атаки. Точно не сыграют сегодня Бенхамин Гарре, Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко, кроме того дисквалификацию за красную карточку в прошлом туре отбывает Гленн Бейл.

«Балтика» тоже пребывает не в лучшем расположении духа: в Самару калининградцы летят с багажом из двух поражений подряд – от «Динамо» и «Урала».

Ожидаемо фаворитами этого противостояния у букмекеров являются самарцы. Коэффициенты на победу хозяев в районе 1.8 – 2, когда на победу гостей или ничью – 3 – 3.6.

Примечательно, что команды уже встречались в этом сезоне и тоже в Самаре, но в Кубке России. Тогда самарцы тоже считались фаворитами, но проиграли 2:3.

Всего команды встречались 15 раз. Чаще побеждали «Крылья» - 6 побед самарцев против 5 побед «Балтики». Четыре раза команды играли вничью.