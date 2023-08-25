Кадровые проблемы и скандальный арбитр: что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Балтикой» в 6 туре РПЛ

Сразу несколько футболистов «Крылеьв» не смогут помочь команде в предстоящей игре. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В воскресенье, 27 августа 2023, «Крылья Советов» примут дома калининградскую «Балтику». Команды не так давно встречались в Кубке России, и та игра оставила не самые приятные воспоминания для футболистов и болельщиков «КС»: самарцы проиграли 2:3. Впереди же будет совсем другой матч. Рассказываем, что происходит в «Крыльях Советов» перед игрой с «Балтикой» в 6 туре РПЛ 27 августа.

Кадровые проблемы

К игре с «Балтикой» «Крылья» подходят с кадровыми проблемами. В основном страдает атака: точно не сыграют в воскресном матче Бенхамин Гарре, Дмитрий Цыпченко и Владимир Писарский.

Последний вернулся в Самару, успел попасть в ДТП, но, к счастью, не пострадал. Нападающий, по словам главного тренера «КС» Игоря Осинькина, начал бегать по полю, но в общую группу еще не вернулся.

- Он уже вышел на следующий этап восстановления, начинает бегать по полю, но пока в общей группе не занимается, - приводит слова наставника «Крыльев» «РБ Спорт».

Пропустит игру и защитник самарцев Гленн Бейл. В матче с «Рубином» он получил красную и отбывает дисквалификацию.

Солдатенков в расширенном составе сборной

Тренерский штаб сборной России определился с расширенным составом на сентябрьский сбор. В списке 36 футболистов, в том числе один игрок «Крыльев Советов» - центральный защитник и капитан Александр Солдатенков.

В расширенном составе много и бывших игроков «КС» - Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Антон Зиньковский, Александр Соболев и Иван Сергеев, а также уроженец Тольятти и воспитанник Академии Коноплева и «Крыльев Советов» Максим Мухин.

Сбор национальной команды пройдет 4-12 сентября, к этому времени тренерский штаб сборной должен определиться с окончательным составом.

Галимов снова работает на игре «КС»

На ВАР в матче «Крылья Советов» - «Балтика» будет Роман Галимов. Самарским болельщикам он запомнился по скандальной игре с «Пари Нижним Новгородом» в прошлом сезоне. Тогда Галимов не удалил игрока нижегородской команды, хотя, как позже определят в ЭКС РФ, должен был, ошибочно назначил пенальти в ворота самарцев и не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН».

После этой игры гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что подаст в отставку.