Ровно 57 лет работы на благо коллектива, города и горожан

Заслуженные награды и почетные знаки получили десятки заводчан. Фото: Александр Панчешный.

К каждому дню рождения завод подходит с новыми успехами, и этот год не стал исключением. На предприятии реализован проект, который позволил снизить объем выбросов в атмосферу практически на 200 тонн в год. На «низком старте» новое производство карбамида: оно работает в режиме пуско-наладки и первые партии продукции уже отгружаются потребителям.

- Эти достижения, безусловно, невозможны без большого, слаженного труда всей нашей команды, - отметил генеральный директор компании Александр Герасименко. - Наш завод - это сочетание высоких технологий, высочайшей ответственности людей перед окружающей средой и тонкой химии, которая работает во благо нашей Родины и нашего народа.

Ответственность завода за благополучие тольяттинцев, в том числе экологическое, стала одной из традиций, заложенных еще первым генеральным директором Иваном Красюком - ветераном Великой Отечественной войны, орденоносцем и почетным гражданином Тольятти.

В честь 57-летия завода состоялась торжественная церемония поздравления коллектива. Фото: Александр Панчешный.

- Коллектив трудится с невероятной отдачей, и мы видим результат: по многим показателям «КуйбышевАзот» является предприятием-лидером своей отрасли в России, в том числе в работе по сокращению выбросов и заботе об окружающей среде, - подчеркнул мэр Тольятти Николай Ренц. - Став участником национального проекта «Экология», завод на собственные средства построил и открыл новые очистные сооружения ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района.

В фокусе внимания химиков не только воздух и вода. С 2012 года заводские волонтеры участвуют в восстановлении тольяттинского леса, пострадавшего от пожара. В шефстве завода 49 га, на которых был не только высажен молодой лес, но и обеспечен уход за ним на протяжении трех лет. Этим летом «позеленели» еще 4 гектара леса - здесь высадили 20 000 саженцев, а всего силами заводчан высажено 285 000 деревьев.

На всех парусах - к новым победам

Предприятие делает много добрых дел в интересах земляков и родного города. В частности, при его непосредственном участии, в Тольятти реализуется программа «Дворовый спорт», в рамках которой дети бесплатно занимаются спортом с тренерами, преображаются подшефные школы Центрального и Комсомольского районов.

- «Куйбышевазот» стал шефом нашей школы в этом году, - рассказала директор школы №20 Оксана Солодовникова. - Благодаря химикам у нас отремонтирован кабинет коррекционного развития детей, идет ремонт крыльца начальной школы. Спасибо нашим шефам за прекрасные клумбы и трудоустройство детей в летние каникулы.

«Паруса Дружбы» — добрая традиции яхт-клуба «Дружба». Фото: Регина Ан.

На протяжении многих десятилетий предприятие играет ключевую роль в развитии парусного спорта в Тольятти. Сборная России в этом виде спорта на 75% состоит из воспитанников яхт-клуба «Дружба», который является один из основных объектов соцкультбыта предприятия.

- Тольятти - это парусная столица России. Ежегодно мы проводим около 30 регат различного уровня, от клубных до всероссийских, - говорит президент Самарской областной федерации парусного спорта Евгений Козлов. - Вот и сегодня у нас проводится награждение победителей регаты «Паруса дружбы», которая прошла при полной поддержке «Куйбшевазота». Он является генеральным партнером нашей федерации и помогает тому, чтобы дети и взрослые занимались этим замечательным красивым видом спорта.

Регата «Паруса Дружба» стартовала в честь дня рождения предприятия. Фото: Регина Ан.

От строительства первых цехов до создания крупного центра отечественной химической отрасли в Тольятти прошло более полувека. Сегодня предприятие – один из лидеров российской химической промышленности.Трудовой коллектив, покоряющий все новые вершины, чествовали 23 августа: в этот день региональные, ведомственные и городские благодарности и награды получили десятки заводчан. А тем, кто на протяжении 30-ти или более лет достойно выполнял свою работу, вручили особые памятные награды как символ верности профессии – знаки «Куйбышевазота» из бронзы, серебра и золота.