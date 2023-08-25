Прогулка на сапах, йога на свежем воздухе и фото «по-летнему»: что нужно успеть в Самаре до конца лета

Вот оно, фото «по-летнему». Кажется, что Самара еще никогда не была такой привлекательной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По ощущениям, летний сезон в Самаре – самый короткий. Жаркие дни пролетают один за другим, как вдруг раз - и наступила середина августа. До конца теплого сезона остается все меньше времени, чтобы прочувствовать настроение лета и запечатлеть его на фото. Журналист «КП-Самара» составила список мест, которые нужно успеть посетить до наступления осени в городе.

Прогулка на сапах

Что может быть лучше, чем провести свой день на sup-борде - это отличное сочетание физической активности и релакса. Путешествия на сапах по популярным прогулочным маршрутам стали одним из самых популярных летних развлечений. Самарцам действительно повезло, ведь в нашей области есть масса вариантов этого вида отдыха. До конца августа в турклубах доступны сплавы не только по Волге, но и по Кондурче, Соку, Кинелю. А если не хочется тратить время на полноценный туристический маршрут можно взять сап напрокат. Организованный сплав обойдется в 1500 рублей с человека, а взять доску на прокат – в 500. Такой отдых точно добавит ярких впечатлений, зарядит положительными эмоциями и пополнит коллекцию фотографий с летнего отдыха.

Во время путешествия на сапах можно сделать много красивых фото на память. Фото: Данила Соловьев

Йога на свежем воздухе

И путь весь мир вас подождет! Ведь до окончания летнего сезона вам точно стоит посетить занятия йогой на свежем воздухе. Социальный некоммерческий проект "ЙОГА В ПАРКЕ» приглашает всех на регулярные занятия с сертифицированными инструкторами города Самара. Тренировки проводятся в парках, скверах и, конечно, на набережной. О месте и времени проведения занятий информацию можно найти на сайте.

Ну когда еще, как не в последние летние деньки, удастся получить такое удовольствие от любимой йоги. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Кино под открытым небом

В фильмах теплый вечер для героев романтических комедий зачастую заканчивается посиделками на пляже под шум морского прибоя. А у жителей Самарской области есть возможность устроить перекус на набережной за просмотром любимого кино. Открытый кинотеатр, расположенный вблизи Ладьи, будет работать до конца лета. В расписании кинотеатра найдутся фильмы на любой вкус: мультики, комедии, романтика и даже военная хроника.

На самарской набережной можно посмотреть фильм на большом экране в лучах волжского заката. Фото: Александра Гусева

Фото «по-летнему»

Прогулка вдоль побережья красавицы-Волги – особый вид релаксации. Многие гости города отмечают, что приходя на самарскую набережную, они чувствуют себя как на курорте. До наступления осени, нужно успеть сделать оригинальное памятное фото с символом летнего курорта. Благодаря подарку от безалкогольного Бренда Самара у города появился такой объект. Пивовары, как верные ценители лета и курортной погоды, когда их искусство особенно востребовано, подарили городу огромный пляжный шезлонг. Объект расположился на набережной и уже стал популярным местом для фотографий. Кстати, для туристов рядом с шезлонгом разместился и указатель с ответами на вопрос «а что еще посмотреть и куда пойти в Самаре». Сфотографироваться на шезлонге можно на Красноармейском спуске – там символ города-курорта простоит до наступления холодов.

Подарок пивоваров городу-курорту - пляжный шезлонг как символ лета и отдыха. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Брендом Самара

Поиграть в пляжный волейбол

Возможно, погода в конце августа не позволит хорошенько позагорать на пляже, но это вовсе не значит, что тут нечем заняться. Пока стоит приятная теплая погода, сюда можно прийти вместе с друзьями, чтобы поиграть в волейбол. Кроме того, в этом году на набережной, в районе Первомайского спуска, появился новый арт-объект – 30-метровое граффити на стене, расположенной вдоль городского пляжа. На нем изображены летние виды спорта: пляжный волейбол, футбол, фрисби, теннис и другие. Красочное полотно может стать прекрасным фоном для пляжной фотосессии.

Что ни говорите, а пляжный волейбол — это красиво: бронзовые тела, а какие «кубики». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Встретить закат на вертолетной площадке

Волжские закаты - отдельная тема. Не полюбоваться заходящим летним солнцем над Волгой – преступление. А самый красивый вид открывается, как известно, с высоты вертолетной площадки. Отправляйтесь туда и получите удовольствие.