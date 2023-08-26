Светлячки порхали вокруг балерин: концерт на крыше открыл сезон оперного театра

Самарский академический театр оперы и балета начал с эксперимента – первое выступление труппы прошло на крыше Станкозавода Фото: Елена ШИШКИНА

Свой 93- ий сезон Самарский академический театр оперы и балета Д. Д. Шостаковича начал с эксперимента – первое выступление труппы прошло на крыше Станкозавода в лучах заходящего солнца.

Роскошный закат над Волгой, живописные облака, первый осенний туман и полное светлячков небо – в таких декорациях Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича решил провести первый концерт нового сезона.

Первое выступление труппы прошло на крыше Станкозавода в лучах заходящего солнца Фото: Елена ШИШКИНА

При поддержке медиагруппы «Комсомольская правда» выступление солистов театра было организовано на крыше уже ставшего культовым местом для Самары Станкозавода.

Перед началом министр культуры Самарской области Ирина Калягина рассказала о планах театра на год.

- Любой новый театральный сезон – это ожидание чего-то прекрасного, новых открытий, новых имен и постановок – и все это ждет зрителя в проектах нашего оперного театра. Сезон мы открываем традиционным фестивалем, посвященным Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, который в этом году носит имя «Шостакович. Над временем», куда мы пригласили самые разные коллективы, благодаря чему фестиваль получился разножанровым, - рассказала министр культуры.

В новом сезоне любителей музыки ждет сразу несколько премьер как оперных, так и балетных Фото: Елена ШИШКИНА

В новом сезоне любителей музыки ждет сразу несколько премьер как оперных, так и балетных. Тем, кому посчастливилось попасть на концерт на крыше Станкозавода, удалось увидеть своеобразный анонс: перед ними выступили новые солисты и прозвучали отрывки из опер, которые коллектив готовит к постановке.

Художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов взял на себя руководство экспериментом на крыше. Он признался, что артистам, которые привыкли выступать в стенах родного театра, было интересно и волнительно попробовать новую площадку. Евгений Хохлов намекнул, что это далеко не единственный сюрприз, приготовленный театром для публики.

Любой новый театральный сезон – это ожидание чего-то прекрасного Фото: Елена ШИШКИНА

- Например, в один вечер с премьерным показов балета «Барышня и хулиган» мы покажем черно-белый фильм с тем же названием, который в 1918 году снял Владимир Маяковский, сам исполнив в нем заглавную роль. Примерно в то же время студент Шостакович подрабатывал в кинотеатрах тапером, и мы хотим воссоздать атмосферу тех показов, пригласив композитора из Петербурга, ученика Дмитрия Шостаковича, творческого «внука» можно сказать, Илью Кузнецова озвучивать кинофильм, - рассказал Евгений Хохлов.

Художественный руководитель балета Юрий Бурлака поделился приятным известием, что в балетной труппе появились новые блестящие исполнители, теперь в ней заняты все позиции и театру по силам самые «густонаселенные» спектакли.

- В этом году мы отмечаем юбилей Маяковского, так что наш новый балет – своеобразный оммаж двум великим творцам – Шостаковичу и Маяковскому и основан на киносценарии, созданном поэтом.

Судя по успеху, который имел вчерашний концерт, этот формат закрепится в репертуаре театра, а чтобы вместить всех желающих, одного представления будет явно маловато.