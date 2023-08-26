«Их встречали стоя»: на модный подиум в Самаре вышли жены участников СВО

Показ дизайнера из ДНР, моделями которого выступили супруги наших бойцов, прошел в рамках фестиваля «Территория моды». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается фестиваль «Территория моды», активными участницами которого стали жены участников СВО и предприниматели, которые шьют нужную бойцам экипировку.

Жены участников спецоперации из Самарской области стали моделями показа дизайнера из Донецкой республики, сумев объединить патриотизм и моду. Подготовка и само дефиле на подиуме стало для участниц проекта «Жены героев», своеобразной отдушиной, способом отвлечься от тревог за своих любимых.

Жены героев продемонстрировали коллекцию дизайнера Нины Ручкиной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Их встречали стоя и со слезами на глазах. Сильных, красивых, мужественных хрупких женщин. Которые полтора года живут в тревогах и бессонных ночах. Они - эталон красоты, женственности и силы! Они – настоящие российские Женщины!

Хочу поблагодарить от лица всех девушек за чудесное мероприятие «Территория моды. Сделано в Самарской области» члена Союза дизайнеров России Марию Казак и инструктора по дефиле Ирину Мантрову, - рассказала жена командующего Второй гвардейской армией Екатерина Колотовкина.

Показ коллекции дизайнера из Донецка Нина Ручкиной вела ее землячка, поэтесса Анна Ревякина, которая прочла собравшимся свои проникновенные стихи. После показа девушки-участницы получили в подарок платки, которые они демонстрировали на сцене.

Анна Ревякина читает свои стихи самарцам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это был невероятный день, наполненный эмоциями, подарками и полезными советами! Спасибо огромное организаторам, - сказала участница показа Ольга Садртдинова.

Но на выставке, кроме нарядов и аксессуаров, самарчанки представили и свою продукцию для СВО.

Надежное и удобное снаряжение шьют в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В тематическом павильоне мы застали пару крепких ребят, которые примеряли бронежилеты. Они назвались бывшими военными, тут же пошутив, что бывших не бывает.

- Наши самарские девушки шьют просто отличную экипировку, надежную и удобную. Кроме того, здесь есть напашник и вороник, прикрывающий зону шеи. Ранения в эти области могут быть смертельны, дополнительная защита действительно спасает жизни, - рассказал Александр.

Наладить пошив такого обмундирования в Самаре с нуля удалось всего за полтора года. Предприниматели, работающие в индустрии моды, по словам Натальи Катиной, заместителя председателя правительства Самарской области, открывавшей выставку, активно отозвались на запрос времени и в короткие сроки наладили выпуск товаров, недостаток которых чувствовали боевые подразделения в зоне СВО:

- Хочу еще раз им поклониться и сказать огромное спасибо за самоотверженный труд!

Всего в выставке приняли участие 150 компаний не только из Самаркой области, но и из Тамбова, Димитровграда, Оренбурга и Ульяновска. «Территория моды» работает в ТЦ «Гудок» до воскресенья.