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Общество26 августа 2023 17:44

«Их встречали стоя»: на модный подиум в Самаре вышли жены участников СВО

Жены участников СВО вышли на модный подиум в Самаре
Елена ШИШКИНА
Показ дизайнера из ДНР, моделями которого выступили супруги наших бойцов, прошел в рамках фестиваля «Территория моды».

Показ дизайнера из ДНР, моделями которого выступили супруги наших бойцов, прошел в рамках фестиваля «Территория моды».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается фестиваль «Территория моды», активными участницами которого стали жены участников СВО и предприниматели, которые шьют нужную бойцам экипировку.

Жены участников спецоперации из Самарской области стали моделями показа дизайнера из Донецкой республики, сумев объединить патриотизм и моду. Подготовка и само дефиле на подиуме стало для участниц проекта «Жены героев», своеобразной отдушиной, способом отвлечься от тревог за своих любимых.

Жены героев продемонстрировали коллекцию дизайнера Нины Ручкиной.

Жены героев продемонстрировали коллекцию дизайнера Нины Ручкиной.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Их встречали стоя и со слезами на глазах. Сильных, красивых, мужественных хрупких женщин. Которые полтора года живут в тревогах и бессонных ночах. Они - эталон красоты, женственности и силы! Они – настоящие российские Женщины!

Хочу поблагодарить от лица всех девушек за чудесное мероприятие «Территория моды. Сделано в Самарской области» члена Союза дизайнеров России Марию Казак и инструктора по дефиле Ирину Мантрову, - рассказала жена командующего Второй гвардейской армией Екатерина Колотовкина.

Показ коллекции дизайнера из Донецка Нина Ручкиной вела ее землячка, поэтесса Анна Ревякина, которая прочла собравшимся свои проникновенные стихи. После показа девушки-участницы получили в подарок платки, которые они демонстрировали на сцене.

Анна Ревякина читает свои стихи самарцам.

Анна Ревякина читает свои стихи самарцам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это был невероятный день, наполненный эмоциями, подарками и полезными советами! Спасибо огромное организаторам, - сказала участница показа Ольга Садртдинова.

Но на выставке, кроме нарядов и аксессуаров, самарчанки представили и свою продукцию для СВО.

Надежное и удобное снаряжение шьют в Самаре.

Надежное и удобное снаряжение шьют в Самаре.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В тематическом павильоне мы застали пару крепких ребят, которые примеряли бронежилеты. Они назвались бывшими военными, тут же пошутив, что бывших не бывает.

- Наши самарские девушки шьют просто отличную экипировку, надежную и удобную. Кроме того, здесь есть напашник и вороник, прикрывающий зону шеи. Ранения в эти области могут быть смертельны, дополнительная защита действительно спасает жизни, - рассказал Александр.

Наладить пошив такого обмундирования в Самаре с нуля удалось всего за полтора года. Предприниматели, работающие в индустрии моды, по словам Натальи Катиной, заместителя председателя правительства Самарской области, открывавшей выставку, активно отозвались на запрос времени и в короткие сроки наладили выпуск товаров, недостаток которых чувствовали боевые подразделения в зоне СВО:

- Хочу еще раз им поклониться и сказать огромное спасибо за самоотверженный труд!

Всего в выставке приняли участие 150 компаний не только из Самаркой области, но и из Тамбова, Димитровграда, Оренбурга и Ульяновска. «Территория моды» работает в ТЦ «Гудок» до воскресенья.

Модели из платков донецких дизайнеров.

Модели из платков донецких дизайнеров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общество: ВОПРОС ДНЯ