"Крылья Советов" одержали победу над "Балтикой" на "морально-волевых". Фото: ПФК "Крылья Советов"

27 августа 2023 года самарские «Крылья Советов» в компенсированное время вырвали победу в матче с калининградской «Балтикой» 2:1. Рассказываем, что произошло после матча.

Осинькин: «Очки ходят по кругу»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич посетовал на то, что исход встречи не отражал содержания игры.

- Мы владели преимуществом во втором тайме, проделали большую работу, сравняли счет в конце, но все равно проиграли. Футбол - несправедливая игра, - резюмировал наставник «Балтики».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ушел от дискуссии на эту тему.

- Мне не хотелось бы развивать тему справедливости или несправедливости футбола. Если вспомнить наш кубковый матч, состоявшийся недавно, мы тоже могли рассчитывать больше, чем на один гол в первом тайме, и та встреча могла бы пойти по совершенно другому сценарию, - отметил Осинькин.

Он оценил действия своих подопечных в ситуации кадрового дефицита.

- Те голы, которые сегодня забивались, - они имеют больше отношения к борьбе, единоборствам, проявлению сильного желания победить, чем к комбинациям, командным взаимодействиям. Можно сказать, что нам в какой-то степени повезло, но если вспоминать вторую часть прошлого сезона… Я верю, что очки ходят по кругу и что приложенные усилия все равно возвращаются, - философски заметил наставник «Крыльев».

Зотов: «Мяч просто попал мне в голову»

Игорь Осинькин по просьбе корреспондента «КП-Самара» рассказал о ситуации с новым контрактом Георгия Зотова, который был оформлен буквально накануне матча (Зотов, выйдя на замену в концовке игры, принес своим точным ударом победу «Крыльям»).

- Контракт так долго не подписывался в силу разных технических моментов. У нас не было сомнений в квалификации Георгия и его нужности команде. Он прошел с нами всю предсезонку, много работал и заслужил этот гол, - считает Осинькин.

Сам герой матча поскромничал, заметив, что его заслуга в забитом мяче невелика.

- Мяч просто попал мне в голову и отлетел в ворота. Давно ли забивал в последний раз? Три года назад. Мне нравится больше делать голевые передачи, - признался Георгий Зотов.

Салтыков: «Я не медленный игрок»

Приз лучшему игроку матча экс-футболист и тренер Андрей Тихонов отдал Никите Салтыкову. Но сам молодой футболист решил передать этот приз именно Зотову.

- Это решение не только мое, но и всей команды. Считаю, Гоша своим трудом заслужил и этот гол, и этот приз, вышел на замену и принес нам победу, - оценил Салтыков вклад партнера.

Первый гол «Крыльев» был забит после отбора мяча и прохода Салтыкова со своей половины поля.

- Мы отрабатываем стандарты и у чужих ворот, и у своих тоже. Я должен был там находиться по эпизоду. Удалось поймать соперника на ошибке и убежать. По ходу рывка думал, как поступить лучше - бежать дальше или отдавать. Я верил в себя, должен был убежать, все-таки, считаю, что я не медленный игрок. Видел Бабкина, видел Шитова, на них и отдавал первый раз, но защитник прервал. А потом, когда все думали, что мяч уйдет на угловой, мне удалось доиграть эпизод до конца и прострелить, и Бабкин хорошо пробил головой, - так описал голевой эпизод Салтыков.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в рамках Кубка России в среду, 30 августа в Грозном против «Ахмата». В 1-м туре чемпионата самарцы выиграли в Грозном 2:1.