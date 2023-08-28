Никаких родителей, зато есть еда, диван и игры: как компьютерные клубы приманивают людей разного возраста

Мало купить компьютеры, нужно привлечь посетителей и заставить их остаться. Фото: Василий Вахрин

Почему в компьютерных клубах люди теряют счет времени? Сейчас почти у каждого дома есть свой компьютер, так зачем туда ходить? Все просто - за атмосферой, которую ловко создают владельцы этих клубов ради прибыли.

Сотрудник одного из компьютерных клубов Самары на условиях анонимности рассказал, к каким хитростям там прибегают, чтобы завлечь и удержать у себя людей разного возраста

Приманивают людей едой

А что, если в компьютерных клубах есть все что нужно для жизни?

Еда, энергетики, сладости, а иногда даже алкоголь и сигареты продаются. Зачем человеку уходить из места, в котором он может купить свои любимые чипсы и газировку? К тому же там часто продают выпечку и бутерброды, которые многие считают полноценным приемом пищи.

На самом деле лучше всего, если ничем и не пахнет. Неприятные запахи сразу отпугивают, запахи духов могут вызвать головокружение. А вот запах свежеприготовленной еды…

Многие компьютерные клубы работают как рестораны быстрого питания. Да, прямо в компьютерном клубе стоит, например, духовая печь. У администраторов есть одна хитрость. Ночью, когда большинство посетителей уже достаточно долго находятся за компьютерами, они пекут выпечку. Запах свежеприготовленной еды разноситься по всему клубу, что вызывает голод. Такую еду раскупают полностью, пока она горячая.

Посетителей дезориентируют

Давно не секрет, что, если человек находиться в помещении с постоянным освещением, он не ориентируется во времени. Так и в большинстве компьютерных клубов - окна либо совсем отсутствуют в комнатах, либо покрыты тонировкой. Это нужно для того, чтобы посетитель потерялся во времени. Не важно пришел ты днем или ночью, освещение тут всегда будет статичным. Полная темнота и неброская неоновая подсветка, которая не мозолит глаз и создает ощущение чего-то необычного, не земного.

Цветовая психология объясняет, как влияет на человека тот или иной цвет. Так и в компьютерных клубах, различные комнаты имеют различную цветовую гамму для различных ощущений.

Например, в комнатах для киберспотривных соревнований обычно преобладает красный цвет. Он создает чувство опасности, вызывает азарт. Это добавляет игрокам напряжение, ради которого многие и участвуют в соревнованиях.

Или же синий цвет. Обычно он находиться в больших комнатах. Туда люди приходят, чтобы просто отдохнуть. Отсутствие визуального шума и спокойный синий свет помогают расслабится.

Продают комфорт

Жара очень часто отвлекает людей, именно поэтому в каждой комнате

компьютерного клуба обычно находиться кондиционер. Прохладный воздух заставляет людей оставаться там дольше, особенно это работает летом.

Всем приятно находиться в чистом помещении. В некоторых компьютерных клубах в обязанности администраторов входит уборка, и речь не только про чистые полы. В клубе может быть достаточно грязно, как это обычно и бывает. Если в компьютерном клубе игровая аппаратура чистая, а не залита литрами газировки и не засыпана крошками от чипсов, к тебе будут приходить чаще, чем в место, больше похожее на старых холодильник.

Отдых от отдыха

Согласитесь, неудобно несколько часов подряд сидеть за стулом. И спину ломит, и голова от компьютера болит. Для этого в компьютерных клубах ставят диваны. Они стоят и в отдельных комнатах, и у стоек администрации. Выпрямить спину, полежать, а иногда даже поспать – все это разрешено. Ну а после отдыха можно опять сесть за компьютер.

Мало у кого есть 100 тысяч на хороший компьютер, но у каждого найдутся 100 рублей на пару часов игры с качественным «железом».

Обычно одно рабочее место в компьютерном клубе стоит около 500 тысяч рублей, но оно очень быстро окупается.

Свобода от родителей

Самыми частыми посетителями компьютерных клубов являются подростки и молодые люди от 11 до 20 лет. И именно там они предоставлены сами себе.

Перед мамой нецензурной лексикой не похвастаешься, да и электронную сигарету новую она не оценит. В компьютерном клубе ни посетители, ни работники не станут читать тебе лекции о нормах поведения и, конечно, не будут ругать за курение.

В компьютерных клубах серьезно относятся к созданию атмосферы. Мало купить «железо», надо привлечь посетителей и заставить их провести у тебя как можно больше времени.