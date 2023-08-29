Путь к здоровью: бесплатная диагностика, подарки и тренировка Алины Шпак на мероприятии «Здоровье.Самара.2023»

Самара стала первым городом в России, где Алина Шпак провела открытую тренировку

Концепция события отражала емкую задачу: показать максимум вариантов, через которые каждый житель города может к прийти к более здоровому образу жизни.

Так, на площадке «Аллея клиник» можно было пройти бесплатную диагностику по 12 направлениям – проверка зрения, экспресс-анализ на гепатит, УЗИ щитовидной железы, ангиосканирование и др. Узнавать больше о своем здоровье самарцам помогали клиники «МЛЦ», «Медспектр», Salus Clinic, «ЛДЦ иммунологии и аллерголлогии», «Здоровье», «Глазная клиника Бранчевского», «Импульс Мед» и компания «Гепатолог».

Всего было предложено 12 видов бесплатной диагностики

Также можно было познакомиться с работой других компаний: как коммерческих («Fitnes style» - фитнес одежда), так и некоммерческих (НКО «Живем с любовью», чья деятельность направлена на помощь онкопациентам Самарской области).

Интересом среди гостей пользовалась и зона лектория, где выступали известные врачи города. Работу лектория открыла психолог Вера Собко рассказав, как ментальное здоровье влияет на здоровье физическое, а после врач-онколог, хирург, заведующий хирургическим отделением Клинического госпиталя «ИДК» осветил проблему роста колоректального рака. Специалисты в доступной и доброжелательной беседе рассказывали о ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, о профилактике в сезон простуд у детей, лечении сколиоза, секретах здорового сна и т.д.

В качестве еще одного способа проявить заботу о себе организаторы фестиваля предложили спорт. Было проведено много бесплатных тренировок и мастер-классов по разным направлениям, причем акцент был сделан именно на новичков в фитнесе. Джампинг на батутах (студия Jumping Mania), скандинавская ходьба, йога от Александра Касторгина, антистресс-практики от Веры Собко, фейс-фитнес от Ирины Ефимовой, цигун от Ланы Сабур – каждая из тренировок собирала аудиторию.

Организаторы фестиваля - издатели журнала "Здоровье. Медицина. Красота" Альбина Голодяевская и Юлия Мамышева Фото: Предоставлено "КП"

Ярким моментом программы стала открытая бодифлекс-тренировка от звезды российского фитнеса Алины Шпак, вызвавшая настоящий фурор среди посетителей. Отметим, что именно Самара стала первым в России городом, где Алина провела подобное занятие.

«Выпуская 10 лет журнал о здоровье, мы часто сталкиваемся с распространенным мнением, будто профилактика – это скучно. Но это совсем не так! - отмечает организатор фестиваля издатель Альбина Голодяевская. – Современные возможности позволяют легко сделать здоровые привычки – частью повседневной интересной жизни. Диагностика и правда бывает комфортной, фитнес – не изнурительным, а разговоры с врачом – интересными».

Между тренировками, лекциями и профилактикой 27 августа в Загородном можно было сделать яркие снимки в оригинальной фотозоне ТРК «Космопорт», прогуляться по ухоженному парку или получить подарки – а их было много. К примеру, бесплатная вода «Дворцовая», кукурузные палочки «Рузик», кислородные коктейли от компании «Домашний доктор», а также сертификаты на бесплатные консультации и процедуры - в частности от компаний «Мать и дитя - ИДК», «МЛЦ» и других. Не скучали и малыши: ростовая кукла в виде очаровательного белого кота раздавала детям красочные книги с веселыми и поучительными стихами российской поэтессы Светланы Егоровой.

Малышей ждал подарок - яркая книга от поэтессы Светланы Егоровой, которую лично вручал Хитрый кот

Генеральный партнер мероприятия - ТРК «Космопорт».

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