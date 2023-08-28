«Порадуем болельщиков новыми трансферами»: Дмитрий Азаров — о перспективах «Крыльев Советов»

По мнению Дмитрия Азарова, "Крылья" могут достичь космических высот. Фото: скрин видео

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после победного матча «Крыльев Советов» с «Балтикой» (2:1) пообщался с журналистами. В том числе глава региона ответил на вопросы корреспондента «КП-Самара». Приводим наиболее полную версию прозвучавших ответов.

О «Крыльях», «Балтике», Осинькине и Игнашевиче

- За «Крылья Советов» интересно болеть, и сегодня команда опять подарила нам такой сценарий… «Крылья» - это олицетворение футбола, когда есть непредсказуемость, есть игра, есть техника, есть скорость — все у «Крыльев» есть. Я поблагодарил ребят, сегодня они оказались в непростой ситуации, потеряли многих игроков основы. И если потери перед матчем с «Рубином» нам казались серьезными, то перед «Балтикой» они казались многим просто катастрофическими. Но благодаря гению Игоря Витальевича Осинькина, который выстроил игру и тактику исходя из тех игроков, которые оставались в строю, команда добилась победы.

Ребята, конечно, выложились по полной. Я очень рад, что проявляются и ветераны. Георгий Зотов, которого дозаявили буквально ночью перед игрой, забил решающий гол. И молодежь растет как на дрожжах, мы радуемся и их успехам.

Мы обыграли классную команду. Я не первый месяц слежу за работой Сергея Игнашевича в «Балтике». Мне кажется, Сергей делает очень хорошие шаги на пути тренерства. Он проявил себя как выдающийся игрок, но он все делает для того, чтобы стать выдающимся тренером. «Балтика» - команда очень организованная, которая знала, как играть против «Крыльев Советов». И тем не менее мы победили.

Является ли для «Крыльев» нынешнее 4-е место «потолком»? У «Крыльев Советов» нет потолка! Вы же видели, как они играют, они могут взлететь в любом матче. Это команда, которая может достигать космических результатов под стать нашей космической столице — Самаре.

О переходе Гарре в другой клуб и возможных новичках

- Исходил ли от меня запрет на переход? Подобные вопросы решает менеджмент, но иногда они со мной советуются (улыбается). Еще приобретения точно будут до закрытия трансферного окна. Пока рано называть конкретные имена, в таких ситуациях все «на тоненького». Тем более сегодня менеджмент «Крыльев», да и всего российского футбола работает в особых, очень непростых условиях. Нам эти условия сконструировали, и они несправедливы, но тем не менее «Крылья», я думаю, до конца трансферного окна болельщиков порадуют.

О грубой игре и судействе

- «Крылья» играют в футбол, и когда против наших техничных игроков действуют зачастую очень грубо... Я считаю, что и руководству лиги, и судейскому корпусу пора понимать, что есть игроки, которые создают красоту футбола, имидж российской лиги, и к ним надо по-особенному относиться. Я очень надеюсь, что так и будет. Потому что сегодня, конечно, очень не хватало Гарре на поле — это человек, который создает красоту футбола, создает то, за что мы футбол любим.

Через неделю в матче с «Факелом», как и с «Рубином», нас опять будут бить по ногам? Ну что сказать? Футбол — это не балет. Что поделать, иногда приходится играть через «не могу». Очень хотелось бы верить, что судьи будут понимать, что это футбол, а не дзюдо.

О кубковых перспективах «Крыльев»

- Вы сами видите, скольких игроков у нас не хватает из-за травм. У «Крыльев» нет возможности иметь три состава, мы не московский и не питерский клуб. И тренеру решать, как распорядиться теми игроками, которые сейчас есть в строю. Но такой старт чемпионата, на мой взгляд, конечно же, дает предпосылки к концентрации на одном турнире. Есть ли тем не менее надежда зацепиться за что-то в Кубке? Надежда есть всегда, мы же - «Крылья».

Домашний кубковый матч с «Ахматом» поставили в будний день на 13.30? Не знал об этом, честно. Поймите меня: ситуация сейчас такая, что, конечно, много времени «Крыльям» я не могу уделять, несмотря на то, что являюсь их поклонником уже не один десяток лет. Есть менеджмент клуба, которые в состоянии такие вопросы решать. По стратегическим решениям мы на прямом контакте и с Игорем Витальевичем, и с генеральным директором Вадимом Андреевым, и с Сергеем Корниленко. И некоторые вопросы мы можем решить буквально в течение 30-40 секунд, конечно, когда они проработаны.

Прийти на футбол в середине рабочего дня? Я не смогу. И люди, которые работают, тоже, наверное, не смогут. А безработных у нас совсем немного. Мы в два раза снизили уровень безработицы за последние пять лет. У нас в регионе уровень безработицы сегодня в полтора раза ниже, чем в среднем по стране. Я не знаю, кто придет на матч в такое время. Вот с «Зенитом» на Кубок сколько у нас пришло народу — 20 тысяч? Это хороший показатель по нынешним временам. Поэтому, наверное, нужно подумать о том, чтобы домашний матч с «Ахматом» начался попозже и люди смогли на него попасть. Я постараюсь подставить плечо этим «Крыльям».