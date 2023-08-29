Студенты самарского «политеха» с порога попадают в «нефтянку»

Будущие нефтяники с первых шагов по институту погружаются в корпоративную культуру «Роснефти». Фото: АО «Самаранефтегаз»

Инвестиции в будущие кадры

Здание, в котором получают высшее образование будущие нефтяники, продолжает преображаться при поддержке «Самаранефтегаза». Ранее предприятие отремонтировало и оформило в корпоративном стиле фойе второго этажа того же корпуса, а также аудитории для проведения лекционных и практических занятий. Новые современные кабинеты со специализированным оборудованием помогают преподавателям качественно вести образовательный процесс и продвигать науку, а ребятам - усваивать знания. На базе кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» созданы компьютерные классы для отработки практических навыков управления технологическими процессами нефтедобычи с применением современных программных комплексов и технологий. Например, закуплен тренажер-имитатор освоения и эксплуатации скважин для обучения студентов профильных направлений.

В этом году самарские нефтяники оформили в корпоративном стиле «Роснефти» и фойе 1-го этажа. Уже на входе в корпус их будущие коллеги погружаются в особую атмосферу отрасли, получают информацию о взаимодействии вуза и компании в развитии инновационных технологий и подготовке высококвалифицированных кадров для нефтегазового кластера региона. Впрочем, многие студенты уже познакомились с предприятием в реальных условиях: свыше 200 ребят ежегодно проходят практику на производственных объектах «Самаранефтегаза».

- Взаимодействию профильного вуза и крупнейшего нефтедобывающего предприятия губернии уже много лет, - рассказала директор института нефтегазовых технологий СамГТУ Ольга Нечаева. - Каждый год проводятся корпоративные встречи со студентами, организуется практика на производстве, а преподаватели профильных кафедр имеют уникальную возможность пройти стажировки на базе предприятия, что позволяет в дальнейшем более качественно выстраивать учебный процесс, в том числе делать его более практикоориентированным. Благодаря партнерским взаимоотношениям с нефтяниками осуществляется техническое обновление профильных кафедр и лабораторий вуза, а также их оформление в корпоративном стиле компании.

Учись, студент! Нефтяником станешь!

Своей главной кузнице кадров самарские нефтедобытчики уделяют самое пристальное внимание: специалисты предприятия активно участвуют в профориентационных мероприятиях «политеха», чтобы обеспечить трудовой коллектив талантливой и перспективной молодежью. Кадровый задел на будущее создается еще на стадии школьной скамьи - в «Роснефти» разработана и много лет действует целевая корпоративная программа «Школа - вуз - предприятие». Первые шаги по лестнице высшего технического образования ребята начинают именно с «Роснефть-классов». «Самаранефтегаз» - куратор профильных классов в Отрадном и Похвистнево. Профориентационную работу со школьниками ведет и институт нефтегазовых технологий - проводит мастер-классы, презентации направлений подготовки, встречи с ведущими преподавателями, экскурсии по кафедрам, открытые лекции.

Поступая на профильный факультет, студенты знают, что их ждет, если хорошо учиться: на встречах нефтяники рассказывают будущим молодым специалистам о блестящих перспективах в случае трудоустройства. Впрочем, получать «пятерки» выгодно уже здесь и сейчас: предприятие оказывает грантовую поддержку лучшим студентам, а также преподавателям университета, которые занимаются профильной научной деятельностью.