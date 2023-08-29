Рисовать ковшом экскаватора: Что умеют профессионалы

Конкурс «Лучший в профессии» проводится в компании ежегодно. Фото: АО «Транснефть —​ Приволга»

Зачем в каждой профессии нужны лучшие? Чтобы служить ориентиром для остальных: маяком, указующим, к каким вершинам стремиться. В «Транснефти» конкурс «Лучший по профессии» проходит ежегодно. На этот раз его посвятили 30-летию компании, 204 представителя 18 дочерних обществ которой съехались на финал соревнований в Уфу со всех уголков страны - от Балтики до Дальнего Востока. Победители третьего этапа стали участниками Международного конкурса профессионального мастерства среди работников нефтепроводной отрасли, сразившись с коллегами из Беларуси и Казахстана. Свое мастерство в ходе международного конкурса демонстрировали представители восьми основных профессий нефтепроводной отрасли.

В условиях жесткой конкуренции (все-таки собрались лучшие из лучших) работники АО «Транснефть - Приволга» заняли три призовых места. Победу среди товарных операторов завоевал Денис Баженов из Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ). «Бронзу» в своих номинациях получили машинист экскаватора Алексей Мирошкин (Самарское РНУ) и электрогазосварщик Дмитрий Матвеев (Саратовское РНУ).

Археологи, учитесь!

Экспертное жюри оценивало четкость выполнения практических заданий с учетом всех требований охраны труда и промышленной безопасности, а также знание нормативной документации - теории. Учитывали скорость проделанной работы и ее качество - каждый правильный шаг добавлял балл к общей сумме, каждый просчет ее уменьшал.

- На начальном этапе конкурса я побеждал не раз, а вот до финала добрался впервые, - признался призер Алексей Мирошкин. - И сразу «бронза»! Есть, конечно, куда развиваться - соперники у меня очень сильные.

Алексей Митрошкин работает ковшом экскаватора с аптечной точностью. Фото: АО «Транснефть —​ Приволга»

Алексей Мирошкин пришел в «Транснефть - Приволгу» в 2014 году, а за рычаги экскаватора сел в 2007-м: трудился тогда на Севере, и просторная кабина спецтехники со стороны казалась парню идеальным рабочим местом - как минимум теплым.

- Было еще одно заблуждение - будто машинисты работают легко, играючи, - вспоминает Алексей. - В этом я, конечно, ошибался. Управление многотонной машиной - это большая ответственность: нужно постоянно следить, чтобы при повороте не задеть кого-то или что-то - не в чистом же поле работаем.

Работа экскаваторщика в отрасли транспортировки нефти ответственна вдвойне: раскапывая траншею, можно повредить не простую трубу, а нефтепровод. Машинист экскаватора уподобляется археологу, но ему, в отличие от ученого, приходится действовать не кистью, а огромным металлическим ковшом. Слои снимаются один за другим, в строгой последовательности, не перемешиваясь: часто нефтепровод, который раскапывают для ремонта, проходит под сельскохозяйственными угодьями, поэтому важно бережно восстановить участок поля. То есть сложить слои в обратной последовательности: сначала уложить минеральную породу, чернозем - сверху. Точность аптечная, ковш - продолжение руки. А как иначе выполнить конкурсное задание - не выходя из кабины, открыть стеклянную бутылку лимонада? Или кисточкой, привязанной к ковшу, написать юбилейное «Транснефти - 30 лет»? Только настоящий мастер сможет, работая рычагами, заставить машину аккуратно макать кисть в банку с краской и водить ею по трафарету. Алексей смог!

Дуга удачи

Электрогазосварщик Дмитрий Матвеев тоже получил свою «бронзу» не за красивые глаза. Кстати, в его активе уже имеется «серебро» корпоративного конкурса, так что до комплекта не хватает лишь награды высшей пробы. Дмитрий трудится в «Транснефть - Приволге» с 2016 года. Трубы и металлические конструкции он варит в любое время дня и ночи, в любую погоду, в любой местности и любом регионе страны: помимо родной Саратовской области приходилось бывать в командировках в Самарской, Оренбургской, Волгоградской, Ростовской, Орловской областях. Чтобы сделать безукоризненный шов на нефтепроводе, мало мастерства сварщика - для начала нужно убедиться, что в трубе не осталось нефтяных следов, газов. А дальше - дело техники: с напарником с двух сторон «склеить» стыки новой «катушки». Без второго сварщика не обойтись, если диаметр нефтепровода 1220 мм. А на конкурсе - всего-то 530 и 159. На лице - привычная маска, перед глазами сверкает дуга и плавится металл.

Электрогазосварщик Дмитрий Матвеев уверен: главное в его работе - качество. Фото: АО «Транснефть —​ Приволга»

- Все как на работе, просто берешь и делаешь, - улыбается Дмитрий. - За временем следит жюри, а ты просто соединяешь отрезки трубы. Главное, чтобы шов был ровным, красивым. Для меня качество на первом месте.

В трех странах - первый

Абсолютным чемпионом среди операторов товарных признан Денис Баженов. Самарец победил не только российских коллег, но и зарубежных.

- За две недели просто два раза выполнил одно и то же задание, - скромничает Денис. - Я и раньше участвовал в конкурсе профмастерства - все же 15 лет уже на предприятии работаю. Но первое место покорилось впервые: видимо, с опытом пришла уверенность в своих силах, а волнение, наоборот, улетучилось. Конечно, соперники и в финале, и на международном этапе были очень подкованные - каждый хотел победить.

Денис Баженов стал лучшим оператором товарным и среди отечественных коллег, и среди зарубежных. Фото: АО «Транснефть —​ Приволга»

Операции, заданные конкурсантам, оператор товарный Денис Баженов выполняет каждую смену для учета нефти - ее количества и качества. Подняться на резервуар 20-тысячник (на минуточку, он имеет высоту пятиэтажки), замерить уровень нефти, взять пробы, оценить плотность, отдать в лабораторию на анализ.

- В моей профессии нет особых секретов, нужно просто быть внимательным и аккуратным, - считает победитель. - Помимо этого, нужно строго соблюдать технику безопасности, учитывать опасные факторы - работу с нефтью, работу на высоте. Это и есть главный рецепт.

Из Уфы Денис Баженов сразу уехал в отпуск, а символ соревнований - «Золотой баррель» - в Самару. В следующем году конкурс профессионального мастерства пройдет именно здесь, в гостях у АО «Транснефть - Приволга», так что самарским нефтепроводчикам нужно подготовиться как следует. Говорят, стены помогают, но тренировки - лучше.