«Ради этих глаз мы там»: в Самаре откроется новая выставка, посвященная семьям участников СВО

В Самаре пройдет открытие фотовыставки «Жены героев и лица армии» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жены, матери, дети и сами участники специальной военной операции: знаменитую выставку «Жены героев», которая зародилась в Самарской области еще осенью 2022 года, дополнили новые портреты. Проект вышел на новый уровень благодаря президентскому гранту. Во вторник 29 августа 2023 года во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре презентовали обновленный проект «Жены героев и лица армии». Журналисты «КП-Самара» побывали на месте, пообщались с организаторами и гостями мероприятия и выяснили подробности.

Проект обрел второе дыхание

В июне 2023 фотопроект стал победителем второго конкурса 2023 года фонда президентских грантов. По словам автора идеи Екатерины Колотовкиной, заявка на поддержку проекта была подана еще в марте 2023. «Жены героев» набрали один из самых высоких баллов в грантовом направлении: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (70,75 по результатам независимой оценки).

Среди гостей презентации оказались и самые первые участницы фотопроекта «Жены героев» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект получил второе дыхание и вышел на новый уровень. Планы грандиозные. Теперь «Жены героев» это нечто большее, чем просто фотосессии. Это и проведение встреч школьников с женами военнослужащих в рамках уроков «Разговоры о важном», и организация классных часов и концертов. Читайте об этом подробнее на сайте samara.kp.ru.

83 региона и 10 тысяч участниц

Выставку дополнили новые портреты. Название обновленного проекта «Жены героев и лица армии» говорит само за себя. Гостям презентации удалось взглянуть в глаза женам, матерям, вдовам и детям участников специальной военной операциями. Героями фотопроекта стали и сами бойцы, которые сейчас находятся «за ленточкой». Все желающие смогут посетить выставку 2 сентября 2023 года.

Выставку дополнили портреты матерей, детей и вдов участников СВО, а также самих бойцов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В этот день в 2022 году нашу выставку увидели впервые. Она сразу нашла отклик в сердцах самарцев и жителей других городов. Сегодня «Жены героев» обрели продолжение благодаря президентскому гранту. Теперь на этих фото вы можете увидеть наших героев, это участники СВО. Кстати, многие из них — мужья наших героинь первой выставки, - говорит Екатерина Колотовкина.

Новые лица и смыслы

Екатерина напомнила: проект «Жены героев» охватил 83 региона, а участие в нем приняли 10 тысяч женщин. Первые героини фотовыставки также присутствовали на презентации. Тогда осенью 2022 Елизавета Камышан пришла, чтобы стать лицом фотовыставки. На встречу с Екатериной Колотовкиной и фотографом она тогда пришла не одна. Правда, никто еще об этом не знал. Буквально за несколько дней до участия в проекте Елизавета увидела две заветные полоски на тесте на беременности.

Все желающие смогут посетить фотовыставку 2 сентября 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Теперь еще один мой защитник уже у меня на руках, мой сын Артем. Наш герой сейчас на передовой, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Елизавета. – Конечно, стать частью такого масштабного и сильного проекта для меня большая честь и гордость.

Смогла найти в себе силы и прийти супруга погибшего участника СВО Мария. Женщина пожелала женам и матерям самого главного — дождаться своих героев.

- Я хотела бы сказать спасибо за возможность участвовать в проекте, за саму выставку. Этот проект не про фотографии, а про долг, честь и мужество… «Жены героев» про надежду, любовь, семью. Хотелось бы пожелать всем женщинам, кто ждет своих мужчин, — дождаться и обнять! Пусть вам хватит сил!

Проект стал победителем конкурса президентских грантов и вышел на новый уровень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме того, на презентации выступил российский журналист, кавалер ордена Мужества, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

-У этого проекта появилось столько ответвлений. Это и матери, и жены, и дети… Когда смотришь в эти светлые красивые лица, то понимаешь, ради кого каждый выполняет свой долг. Это все ради вас, ради вашей улыбки. Приятно осознавать, что здесь в тылу нас ждут, любят и поддерживают такие женщины.