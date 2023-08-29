Квартира со скидкой: кто из застройщиков сделал покупателям самое щедрое предложение?

Покупка квартиры в "Видном-2" в сентябре особенно выгодна.

Приобретение недвижимости- дело ответственное и очень волнительное. Необходимо взвесить все «ЗА» и «Против», внимательно изучив планировки, район, где будет располагаться новое жилье, а также стоимость квартир. Порой покупателю действительно сложно сделать правильный выбор, и долгожданная покупка затягивается на долгое время.

АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара» предлагает не откладывать новоселье в долгий ящик и запускает новую акцию на квартиры в ЖК «Видный 2»: застройщик предоставляет скидку в размере 1000 рублей за каждый квадратный метр. Такое предложение доступно только самым быстрым покупателям, которые выходят на сделку в РОСРЕЕСТР в течении 14 календарных дней с момента бронирования квартиры. Подробнее об условиях читайте здесь

Хорошие новости и для семей с детьми: весь сентябрь продолжает действовать еще одна акция от данного застройщика «Чем больше семья, тем больше скидка». Напоминаем, что по ней Вы сможете получить скидку в размере 50.000 рублей за каждого ребенка. С условиями акции можно ознакомиться по ссылке

В этих домах продуманные планировки, а какие лоджии! Фото: Предоставлено "КП"

Для самых нерешительных мы выделили 5 причин, почему стоит приобретать квартиру в ЖК «Видный 2» прямо сейчас:

1. Экологически чистый район

«Кошелев-Парк» находится в шаговой доступности от леса «Дубовый Гай», благодаря которому в районе необычайно свежий воздух.

2. Функциональные планировки

В жилом комплексе доступны квартиры с удобными планировками на любой вкус: от 1- до 4-х комнатных.

3. Просторные панорамные лоджии

4. Благоустроенные дворы, продуманные подъезды с лифтом с нулевого этажа, а также объекты социальной и коммерческой инфраструктуры в шаговой доступности.

5. Выгодные акции от застройщика.

Акции «Чем больше семья, тем больше скидка» и «Быстрый выход на сделку» суммируются, что, безусловно, является существенным плюсом для покупателя. Стоит отметить, что в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

От площадки до детсада и школы: для детей в "Видном-2" продумано все.

Ознакомиться с планировками квартир, инфраструктурой и районом «Кошелев-Парк» можно на сайте компании – Koshelev-proekt.ru

В акции участвуют квартиры в ЖК «Видный 2» (очередь А51.2,дома № 1, 2, 3, 7, 8. )Застройщик — АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара»». Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф.

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