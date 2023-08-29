"Крылья" уже выигрывали в Грозном чуть больше месяца назад в матче чемпионата. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В среду, 30 августа 2023 года, в розыгрыше Кубка России 2023/2024 в Пути РПЛ пройдут матчи 3-го тура группового этапа. Самарские «Крылья Советов» сыграют в Грозном против местного «Ахмата». Рассказываем, что происходит в «Крыльях Советов» в преддверии матча с «Ахматом».

Турнирные расклады

В отличие от чемпионата России, где «Крылья» после 6 туров занимают 4-е место среди 16 команд РПЛ, в Кубке самарцы стартовали не так удачно.

В 1-м туре группового этапа «Крылья» проиграли дома калининградской «Балтике» 2:3, а затем — также на поле «Солидарность Самара Арены» - уступили 0:1 питерскому «Зениту».

У «Ахмата» в Кубке после двух матчей также 0 очков и 4 пропущенных мяча, но при этом грозненцы ни разу не забили. Они уступили с одинаковым счетом 0:2 и в Санкт-Петербурге «Зениту», и дома «Балтике».

Таким образом, и для «Ахмата», и для «Крыльев Советов» предстоящий матч — по сути, последняя возможность сохранить шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ. Кроме того, победившая команда будет с большей вероятностью претендовать на продолжение борьбы в Кубке через Путь регионов.

Совсем недавно, 22 июля, «Ахмат» и «Крылья» уже встречались в Грозном в 1-м туре чемпионата России. Этот матч принес успех самарцам — 2:1. Но с тех пор в «Ахмате» сменился тренерский штаб: Сергей Ташуев покинул грозненский клуб, а пост главного тренера занял Мирослав Ромащенко.

Акцент на чемпионате?

«Крылья Советов» вновь, как и в весенней части предыдущего сезона, оказались в ситуации, когда большая группа игроков находится в лазарете. Травмы у Гарре, Писарского, Цыпченко, Хубулова, Ежова, Якубы.

При этом уже в ближайшую субботу, через три дня после игры в Грозном, «Крыльям» предстоит энергозатратный тяжелый матч с воронежским «Факелом».

В этой ситуации необходима ротация игроков, но возможности для нее у тренерского штаба «Крыльев» минимальны.

- Понимание, кто будет играть в Грозном, у нас есть, - заявил главный тренер самарцев Игорь Осинькин после матча чемпионата России с «Балтикой» в прошедшее воскресенье.

Однако озвучивать подробности наставник «Крыльев» отказался, чтобы не облегчать подготовку к матчу сопернику.

- Вы сами видите, скольких игроков у нас не хватает из-за травм. У «Крыльев» нет возможности иметь три состава, мы не московский и не питерский клуб. И тренеру решать, как распорядиться теми игроками, которые сейчас есть в строю. Но такой старт чемпионата, на мой взгляд, конечно же, дает предпосылки к концентрации на одном турнире, - такое мнение высказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

При этом глава самарского региона отметил, что надежда на успешное выступление в кубковом турнире все равно остается.

Трансферные слухи

Дмитрий Азаров пообещал самарским болельщикам, что в скором времени команду ждет усиление.

- Еще приобретения точно будут до закрытия трансферного окна. Пока рано называть конкретные имена, в таких ситуациях все «на тоненького», - сказал губернатор.

Судя по той информации, что попадает в СМИ и соцсети, «Крылья» рассчитывают подписать еще одного аргентинца. Речь о 20-летнем атакующем полузащитнике Сантьяго Толосе, который выступает у себя на родине за клуб «Тальерес». По данным инсайдеров, трансфер обойдется «Крыльям» в 2 млн евро, а контракт с игроком будет подписан на 4 года.

При этом информация подается в свете неизбежного ухода в другой клуб Бенхамина Гарре ближайшей зимой. Предложения по нему были уже этим летом, но продажа была заблокирована, по данным СМИ, на уровне губернатора, что косвенно подтвердил корреспонденту «КП-Самара» сам Дмитрий Азаров.

Тем временем возобновились слухи об интересе столичного ЦСКА сразу к двум игрокам самарского клуба — Гленну Бейлу и Никите Салтыкову. Судя по той информации, что попадает в СМИ, переговоры между клубами ведутся на уровне самой вероятности трансферов и возможных решений.

Реакция спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко заставляет предположить, что дело обстоит именно таким образом.

- Давайте отталкиваться от того, что Никита играет за «Крылья» и находится в нашем расположении. Официального предложения от ЦСКА по Салтыкову в нашем клубе нет, - заявил Корниленко «Чемпионату».

Матч Кубка России «Ахмат» - «Крылья Советов» состоится 30 августа в Грозном на «Ахмат Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по самарскому времени.