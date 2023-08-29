В Самарской области заключено 100-ое соглашение в рамках национального проекта «Производительность труда»

Для поддержки отечественных производителей,вносящих весомый вклад в экономику страны, был разработан национальный проект «Производительность труда». Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах РЦК помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику, сбыт продукции и, как следствие, увеличивать выручку.На сегодняшний день этот проект активно реализуется в Самарской области.

Важен каждый

На днях региональный центр компетенций по производительности труда подписал соглашение с предприятием Новокуйбышевского завода вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция». Это сотое соглашение, заключенное в Самарской области в рамках национального проекта «Производительность труда». Программа ориентирована на развитие и модернизацию производств по всей стране.Отметим, что стремление к импортозамещению на сегодняшний день является одним из важнейших аспектов развития отечественных предприятий. Став участником масштабного проекта,предприятие будет стремиться внедрять российские технологии и компоненты, что существенно повысит стабильность производства и конкурентоспособность предприятия.

Компания является одной из ведущих в области производства оборудования для систем вентиляции и кондиционирования.Немаловажным является и тот факт, что на предприятии осуществляется полный производственный цикл. Предприятие с более чем полувековым опытом поставляет свою продукцию в 59 субъектов РФ, а также в пять стран СНГ: Казахстан, Армению, Беларусь, Узбекистан, Киргизию. Поставки производятся на все типы строящихся объектов, начиная с частных домовладений, заканчивая крупными предприятиями, работающими, в том числе, в сфере атомной промышленности и нефтегазовом секторе.

Самарская область вносит существенный вклад в поддержание и развитие компаний местных производителей. Во время недавней рабочей поездки в регион Председатель Правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что очень многое из того, что производится в Самаре, является основой нашего технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент.

На сегодня в Самарской области 158 компаний с суммарной выручкой более 290 млрд рублей уже стали участниками нацпроекта. Обучено бережливому производству более 2,4 тысяч сотрудников. А инвестиционный налоговый вычет как бонус за участие в нацпроекте получили 22 компании на сумму 1,5 млрд рублей.

Курс на модернизацию

Глава региона Дмитрий Азаров и правительство области активно содействуют реализации национального проекта, осознавая его важность для развития региона. Бережливое производство позволяет компаниям сократить временные и материальные затраты, повысить качество продукции и уровень обслуживания, а также улучшить условия работы для сотрудников. Это способствует повышению производительности труда, обеспечению экономической устойчивости и, в конце концов, улучшению качества жизни населения.Оптимизировать производственные процессы бережливое производство поможет и НЗВЗ «Волгопромвентиляция».

- Сотое соглашение Регионального центра компетенций по производительности труда с новым предприятием, вошедшим в национальный проект, является ярким примером эффективного партнерства в реализации стратегических задач, которое будет способствовать развитию инноваций и продвижению отечественного производства, - отмечает заместитель министра – руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального Минпромторга Сергей Тишин.

Важность реализации национального проекта «Производительность труда» невозможно переоценить. Предполагается, что в дальнейшей перспективе модернизация работы предприятийв рамках проекта позволит укрепить технологическую независимость страны, повысить эффективность и конкурентоспособность национальной экономии.