«Паук» плетет свою сеть: серийный похититель детей из Самары вновь попался на преступлении

Руслан Бакиев вышел из тюрьмы и продолжил похищать детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2019 году самарские следователи раскрыли серию похищений детей на территории региона. На скамью подсудимых попали члены преступной группировки, главарем которой был Руслан Бакиев (в местах не столь отдаленных он известен под кличкой Паук). Причем Бакиев находился в исправительной колонии за убийство и уже оттуда руководил своими подельниками. Не так давно Паук освободился из тюрьмы и вновь принялся за старое. В этот раз Паука поймали в Мытищах в Москве, и он не успел довести до конца свой план по похищению ребенка. «КП-Самара» выяснила подробности скандального дела.

Сидел в тюрьме и организовал оттуда ОПГ

По данным СУ СКР по Самарской области от августа 2019 года, Руслан Бакиев, будучи заключенным местной исправительной колонии с 2015 по 2017 год, создал ОПГ, чтобы похищать детей и вымогать за их освобождение крупные суммы денег у родителей.

С декабря 2017 по январь 2018 года Паук со своими подельниками совершили два тяжких преступления. В Тольятти они попытались похитить годовалого мальчика, но по неизвестным обстоятельствам это сделать не удалось, а уже в конце января преступникам удалось совершить похищение четырехлетнего мальчика в Кинеле. У мамы преступники вымогали 2 миллиона рублей за освобождение ее сына.

В криминальных кругах Бакиева знают под кличкой "Паук" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тогда Бакиева и Ко удалось задержать, а ребенка в целости и сохранности вернуть родителям. Всех членов банды задержали сотрудники правоохранительных органов. В состав ОПГ Паука входили его знакомая Екатерина Косарева, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, а также Амир Абрурахманов, Роман Толмачев, Андрей Бахтеев, Рамази Нагиев и Иван Фролов, но их Паук не посвящал полностью в цели и задачи преступлений.

Самый большой срок получил Бакиев - 24 года исправительной колонии особого режима. Косыреву приговорили с 13 годам лишения свободы, все остальные получили от трех до восьми лет.

Во время следствия доказали причастность Бакиева и к другим преступлениям. Так, по версии следствия, в феврале 2017 года двое соучастников в период прохождения срочной военной службы в Московской области похитили 10 ручных осколочных гранат и запалов к ним.

В 2019 году банду похитителей поймали и отправили всех участников за решетку. Фото: СУ СКР по Самарской области

Вышел и снова захотел украсть ребенка

Отсидел Руслан Бакиев три года. В августе 2023 года Паука задержали в Москве за очередную попытку организации похищения ребенка. Жительницу Мытищ обманом выманили на территорию Самарской области, а в это время ее восьмилетняя дочь осталась в Москве с родным дядей.

Женщине позвонил бывший одноклассник, который попросил о помощи. Мол, ему надо сделать какие-то махинации с квартирой брата. Братом оказался тот самый Паук Руслан Бакиев. Он был любезен и мил и даже отвез женщину обратно в Мытищи.

Жертва не догадывалась, что это был очередной хитрый план Паука, чтобы украсть дочку и позже требовать выкуп. Мать предложила мужчинам в знак благодарность переночевать с дороги в своей квартире, а сама поехала на работу. Через некоторое время ей позвонил встревоженный брат и сообщил, что ее ищет полиция.

Быстро вернувшись домой, молодая мама обнаружила перед дверью своей квартиры сотрудников правоохранительных органов. Следователи рассказали, что находящиеся в ее квартире мужчины из Самары готовили план похищения. У полицейский была переписка Бакиева, где он обсуждал с незнакомцем готовящееся преступление.

Паука и одноклассника женщины нашли спящими в квартире, их задержали. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, а столичные сыщики устанавливают личности других участников преступной группировки. Расследование продолжается.

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