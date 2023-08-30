Чуть больше месяца назад "Крылья" уже побеждали в Грозном благодаря голам Гарре и Бабкина. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в среду, 30 августа, сыграют в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» с местным клубом «Ахмат». Матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России начнется в 17:15 по местному и московскому времени (18:15 по самарскому). Рассказываем про игру «Ахмат» - «Крылья Советов» 30 августа 2023, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России.

Смотреть матч Ахмат - Крылья Советов 30 августа 2023 онлайн трансляция 3-го тура Кубка России

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» - «Крылья Советов» можно в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало – в 18:15 по самарскому времени (17:15 по московскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Ахмат» - «Крылья Советов»

В первых двух турах группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» и «Крылья» сыграли одинаково неудачно, уступив «Зениту» и «Балтике». Грозненцы проиграли оба матча с одинаковым счетом 0:2, а самарцы уступили 2:3 калининградцам и 0:1 питерцам.

В чемпионате же дела лучше идут у волжан – перед этим матчем «Крылья» сумели в концовке вырвать победу у «Балтики» 2:1 и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» после неудачного старта сменил главного тренера (место Сергея Ташуева занял Мирослав Ромащенко) и поправил свое турнирное положение, выбравшись на 11-е место. В минувшую субботу грозненцы сыграли вничью 0:0 в гостях со «Спартаком».

Фаворит матча у букмекеров – «Ахмат». Коэффициент на победу подопечных Мирослава Ромащенко – 2,35, на победу «Крыльев» - 3, на ничью в игровое время – 3,5. Напомним, что по регламенту Кубка России в случае ничейного исхода команды определяют победителя в серии пенальти.

Друг с другом команды в официальных матчах играли 34 раза. Три встречи прошли в рамках советской первой лиги, две — в Кубке России, остальные — в российском чемпионате. В чемпионате России в два раза чаще побеждали грозненцы — у них 16 побед против 8 у «Крыльев», 5 матчей завершились вничью.

В Кубке России обе встречи были знаковыми. В 2004-м году «Терек» (так в то время назывался «Ахмат»), выступавший в первой лиге, обыграл «Крылья Советов» в финале Кубка России 1:0 за счет гола Федькова в компенсированное время. В 2021-м году команды встретились в Грозном в кубковом полуфинале. Теперь уже «Крылья» были в статусе команды ФНЛ, но оказались сильнее — вышедший специально под серию пенальти вратарь Фролов отбил два удара и вывел самарцев в финал того розыгрыша.

Текущий сезон для «Ахмата» и «Крыльев» начинался как раз матчем в Грозном в 1-м туре чемпионата России, и тогда «Крылья» оказались сильнее — 2:1. Теперь, спустя месяц с небольшим — новая встреча, но у «Ахмата» будет уже другой тренер, а «Крылья» наверняка выставят смешанный или даже второй состав в связи с большим количеством травмированных игроков.