270 литров некачественного алкоголя и 340 правонарушений: в Самаре прошел крупный полицейский рейд

Полицейские стартовали с площади Куйбышева. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самаре прошел полицейский рейд. 680 сотрудников органов внутренних дел приняли участие в мероприятии. Целью проведения отработки было выявление нарушений и раскрытие преступлений. Более чем за сутки полицейские проверили более 820 граждан, которые состоят на профилактических учетах.

Огромная колонна из машин полиции выстроилась на площади Куйбышева. Командиры сказали напутственные слова, после которых полицейские сели в свои машины и отправились на улицы Самары. В одной из машин была корреспондент «КП-Самара».

Заехали в гости к семье, которая стоит на учете

Полицейские регулярно проверяют родителей, которые состоят на профилактическом учете. Сегодня едем к одним из таких. На нужном этаже нас встретила женщина, за спиной которой прятались пятеро детишек. Расположившись в зале, инспектор провела беседу о недопустимости противоправного поведения, напомнила об уголовной и административной ответственности, а также расспросила о жизни малышей.

Позже выяснилось, что многодетная семья попала под присмотр полиции из-за старшего сына. Семнадцатилетний подросток попал в СИЗО из-за кражи. Родители пытались вразумить мальчика, но тот не слушал.

- Он отказывался ходить в школу, поэтому мы перевели его на домашнее обучение. Ничего не помогло, поэтому сейчас ждем решения суда, - поделилась мама. - С младшими мы постоянно беседуем и стараемся предотвратить ошибки в воспитании. Старшие сыновья футболом увлекаются, а с этого учебного года мы хотим всех детей на тхэквондо в школьную секцию отдать.

По словам госинспектора, позитивная тенденция есть: проблем в семье с алкоголем становится меньше, дети учатся, склонностей к противоправному поведению у ребят не заметили.

«Полиция охраняет нас, а мы охраняем полицию»

Во время рейда полицейские провели больше 100 бесед с гражданами, старшими домов и представителями управляющих компаний. Всем выдали комплексы памяток. В памятках информация о том, как распознать мошенников и не стать их жертвой.

- Мы каждый день во дворе собираемся и бдим! Полиция охраняет нас, а мы охраняем полицию, - уверенно заявила нам пожилая самарчанка, с которой побеседовали полицейские.

Пройдя по дворам, мы рассказывали местным жителям о кибер-мошенниках. В основном беседовали с пожилыми людьми. Они, конечно, все бойкие и активные, хулиганов только так гоняют, а вот с негодяями, которые обманывают по телефону, справиться сами не в силах.

Пожилым самарцам полицейские рассказали, как не стать жертвой мошенников. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

На набережной мы встретили дружинников. Уже вместе с ними поговорили с самарцами, которые решили прогуляться вдоль Волги. Тема, конечно, не самая приятная, но важная – незаконный оборот наркотиков. Напомнили отдыхающим, как можно сообщить в полицию о том, что кто-то нарушает закон.

270 литров некачественного алкоголя

Что касается незаконного оборота алкогольной продукции, то тут сотрудники полиции работали ночью. За все время рейда изъяли больше 270 литров алкоголя и больше 3000 пачек сигарет, немаркированных специальными (акцизными) марками РФ.

Заглянули правоохранители, например, в питейное заведение на улице 22 Партсъезда. Итог – на хозяина завели дело. Полицейские изъяли из бара более 70 литров алкоголя. Несмотря на некачественный алкоголь в заведении было много людей. Никто, конечно, не подозревал, что им продают некачественный товар, а когда это выяснилось, поднялся шум.

В рейде приняли участие 680 сотрудников органов внутренних дел. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Во время проведения профилактического мероприятия прошли инструктажи с представителями хозяйствующих субъектов по профилактике фальшивомонетничества в торговых объектах.

По результатам отработки выявлено и пресечено более 340 различных административных правонарушений, раскрыто четыре преступления.