Долговременный уход: помощь пожилым приходит на дом

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Самарская область стала одной из первых в стране пилотных площадок, где внедряется система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми гражданами. Сначала систему апробировали в Чапаевске и Отрадном, а в этом году к ним присоединились еще три муниципалитета: Новокуйбышевск, Сызрань и Сызранский район. Сейчас участниками проекта являются 1 324 жителя региона, из них 850 человек – получатели социальных услуг на дому.

Долговременный уход стал спасением

Приоритетная задача социальной службы нового формата – качественная и доступная помощь людям, нуждающимся в особой поддержке. В регионе был существенно расширен перечень социальных услуг, предполагающих развитие мобильности, организацию питания и гигиену пожилого человека. Теперь эти услуги объединены в пакет долговременного ухода, который предоставляется бесплатно.

Пенсионер Владимир Рачковский из Новокуйбышевска пользуется услугами помощника по уходу с июня 2023 года. Владимир Алексеевич 38 лет проработал слесарем-монтажником. Он вдовец, уже более десяти лет живет один. В марте этого года он перенес инсульт, в результате которого полностью потерял способность к самообслуживанию. После выписки из больницы ему понадобился постоянный уход и эффективная реабилитация, от которой зависит, сможет ли Владимир Алексеевич восстановить здоровье.

- Проект оказался для нас спасением. Пока я работаю, я знаю, что за моим папой присмотрят, и все будет хорошо. Я спокойна, – говорит дочь Владимира Рачковского Оксана.

Поддержка семей

Помощник по уходу Татьяна Мясникова помогает Владимиру Алексеевичу адаптироваться в домашних условиях, наладить быт. Сейчас она приходит к своему подопечному дважды в день пять раз в неделю. Дочь Владимира Алексеевича прошла занятия в «Школе реабилитации и ухода». Там ей рассказали, как правильно обустроить пространство для тяжелобольного человека, обучили процедурам общего ухода. Эти навыки Оксана Владимировна применяет, когда приходит к отцу в выходные. Необходимые технические средства реабилитации выдали в пункте проката Комплексного центра социального обслуживания Поволжского округа.

В результате участия в проекте Оксана смогла сохранить работу, а у Владимира Алексеевича частично восстановились парализованная рука, речь и память. Он уже сам может принимать пищу и умываться.

Непрерывное обслуживание

- После инсульта или инфаркта люди восстанавливаются очень долго. Когда не было этой системы, мы, конечно, не могли уделить каждому человеку столько времени, сколько необходимо. А теперь такая возможность есть, – рассказывает помощник по уходу Татьяна Мясникова.

В каждом населенном пункте, где уже внедрена новая система, обеспечено непрерывное соцобслуживание. На дом к человеку, нуждающемуся в постоянном уходе, могут приходить до трех раз в день.

- Индивидуальный подход – это основная задача. Наши сотрудники работают не только с самим получателем социальных услуг, но и с родственниками, близкими людьми, которые входят в его окружение, – объясняет организатор ухода АНО «Центр социального обслуживания Поволжского округа» Екатерина Крайнова.

Постоянная работа над улучшением качества жизни пожилых граждан и инвалидов ведется в рамках региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.