Газовики Самарской области отмечают профессиональный праздник

3 сентября в России отмечается День работников газовой отрасли. Это общий праздник для коллективов «Средневолжской газовой компании» и «Газпром Межрегионгаз Самара», «Газпром газораспределение Самара», многие годы совместно работающих на благо нашего региона, обеспечивая бесперебойное и безопасное газоснабжение жилых домов, промышленных предприятий и социальных учреждений Самарской области. Это крайне важная, ответственная и непростая работа. В силу ряда причин, в том числе различной корпоративной принадлежности организаций, между ними могут возникать какие-либо разногласия или хозяйственные споры. Однако неизменно то, что они разрешаются цивилизованным способом и никогда не сказываются на выполнении обязательств перед нашими клиентами.

В работе по снабжению потребителей голубым топливом нельзя не отметить также роль Правительства Самарской области. Мы благодарим Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за всестороннюю поддержку и тесное конструктивное взаимодействие, которое оказывается газовым компаниям и отрасли в целом. Регион является надежным партнером в части исполнения обязательств по оплате газа со стороны потребителей, прежде всего региональных и муниципальных организаций.

Сейчас перед коллективами наших компаний стоят общие масштабные задачи в части дальнейшей газификации Самарской области, обеспечения безопасного использования газа в быту, удовлетворения растущего спроса промышленных потребителей динамично развивающейся Самарской области на природный газ. И мы вместе сделаем всё от нас зависящее, чтобы выполнить эти задачи.

Мы желаем всем работникам и ветеранам газовой отрасли, их родным и близким, крепкого здоровья и благополучия! Пусть тепло и уют, которые вы приносите людям, всегда будут и в ваших семьях.

Председатель правления ООО «Средневолжская газовая компания»

Иван Аветисян

Генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара»,

ООО «Газпром газораспределение Самара»

Михаил Смирнов