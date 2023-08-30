«Сначала надо поработать руками, а затем пойти в вуз»: в Самаре обсудили будущее образования в стране

Школьникам предложили рассказывать, какие задачи можно будет решать в родном регионе после выпуска из вуза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

От школы до корпорации: на форуме «Сообщество» озвучили план достижения технологического лидерства через сквозное обучение от школьной скамьи до трудоустройства в крупной корпорации.

Многие школьники «идут в обход»

Тему «От школы до корпорации: образовательные и кадровые стратегии технологического лидерства» на форуме «Сообщество» в Самаре подняла Наталья Кравченко, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию.

- Мы понимаем, что сегодня молодежь пока не склонна массово выбирать профессию инженера, но чтобы стране быть успешной, нам необходимо показывать ребятам перспективность этого направления, нужно им объяснить, какие масштабные государственные проекты помогут им реализовать свои таланты, - рассказала Наталья Кравченко.

Сегодня многие школьники «идут в обход» выбирая не классическую траекторию через вуз, а получают среднее профессиональное образование и лишь потом поступают на «вышку».

- Мы понимаем, что это происходит во многом от того, что многие опасаются завалить школьный экзамен по физике.

Сначала поработать руками, а затем осознанно пойти получать высшее образование - это отличный вариант, но нужно активнее использовать инструмент целевого набора, который всегда был в нашей стране и который сегодня не работает в полную силу.

Нужно внимательно посмотреть на урок технологии, который сейчас содержательно меняется и часть этих модулей должны показать ребятам, какие конкурентные специальности есть у них в регионе. В Самарской области это максимально актуально, ведь у вас тут и двигателестроение, и космос, и автопром, и нефтехимия.

Важно еще в школе показать, куда можно вернуться после вуза

Первые целевые программы уже запущены в некоторых самарских предприятиях, но, по мнению выпускников и их родителей, им не помешают некоторые улучшения. Иногда для того, чтобы попасть на целевой, набор требуется показать такое же число выпускных баллов, как для зачисления в престижные столичные вузы. В таких условиях абитуриенты почти всегда выбирают московский или питерский университет.

- С одной стороны, мы понимаем, что никого насильно не удержим: если человек нацелился учебу в топовом инженерном вузе, то нет смысла ему препятствовать. Но важно еще в его школьные годы показать, куда он сможет вернуться, какие интересные задачи решать в родном регионе.

Как раз в Самаре мы обсуждали какие улучшения можно предложить. Возможно, претендентам на поступление на специальные программы, будут «накидывать» баллы.

Обеспечить технологический суверенитет страны невозможно без подготовки кадрового потенциала, и мы должны сделать все, чтобы этого добиться.

Программы целевого набора, если подготовка в их рамках будет начинаться в средних, а, возможно, и в младших классах, помогут сфокусировать ребят на местных вузах. При этом программа подготовки в местных университетах должна быть максимально релевантная запросам локальных предприятий.

Пока число таких программ недостаточно, а со стороны промышленных предприятий продолжаются жалобы на качество подготовки молодых инженеров. Но пока заводы не встанут в позицию заказчика и не начнут четко транслировать свой запрос и помогать вузам выстраивать программы подготовки, изменить ситуацию будет сложно.

- Хватит перекладывать ответственность друг на друга! Пора делать конкретные шаги. Важно менять внутренние ориентиры молодежи. Дети и подростки должны из потребителей превратиться в созидателей. С этой целью мы реализуем еще одну президентскую федеральную программу - капитального ремонта школ. Во время визита я осмотрела школы в Самарской области, которые скоро уйдут частично на двухгодичную программу, другие трансформируются за год. Обязательным условием стоит участие в работе родителей, самих учеников, студентов профильных вузов, которые совсем недавно отучились и хорошо помнят, чего им не хватало в школе.

Наталья Кравченко на форуме «Сообщество» в Самаре. Фото: Елена ШИШКИНА

Цель – сделать школьное пространство максимально комфортным

Одна из школ, которая преобразится в рамках программы, стала школа в Рощинском, где учится много детей участников СВО.

- Цель привлечения детей - сделать школьное пространство максимально комфортным для них, чтобы в школьной столовой хотелось не просто быстро перекусить, но остаться и пообщаться с друзьями, чтобы актовый зал использовался не только для праздников, но и каждый день.

У детей есть большой запрос на общественные пространства, коворкинги. Далеко не всегда их организация требует большого бюджета, возможно, ребята подскажут, как недорого преобразить школу, сделать ее уютнее.

Также в современных условиях должны быть созданы условия для применения современных педагогических технологий в классах.

Программа получила название «Обучение служением», ведь ее идея - предложить студентам активно использовать свои профессиональные знания, и, опираясь на менторскую поддержку топовых архитекторов, быть максимально полезными для своих школ, своего региона.

Программа стартует в Самарской области одной из первых, но будет масштабирована на всю страну. При этом власти ожидают встречное движение со стороны молодежи и школьной общественности.

- Мы хотим убеждать, что это полезно, это должно быть именно сотворчество. На форуме в Самаре мы обсудили с экспертами, какие есть возможности и ограничения у программы.

Показать детям, где они могут быть полезны своей стране - это и есть воспитание патриотизма. Если с юных лет придет понимание, что ты можешь изменить школу, территорию, страну мы гарантированно воспитаем неравнодушного человека, - подытожила Наталья Кравченко.