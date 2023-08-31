«Наделали глупостей»: что произошло после матча «Ахмат» - «Крылья Советов»

Гол Гленна Бейла со штрафного ненадолго восстановил равновесие в счете. Фото: ПФК "Крылья Советов"

30 августа 2023 года в групповом турнире Пути РПЛ Кубка России состоялись матча 3-го тура. Самарские «Крылья Советов» в Грозном уступили «Ахмату» со счетом 1:3. Рассказываем, что происходило после матча.

«Были готовы терпеть»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко после игры отметил, что его команда заранее настраивалась на то, что придется «терпеть».

- Мы еще до игры знали, что будет непросто. Не бывает легких соперников, или удобных-неудобных. Все соперники сложные, каждый имеет свой стиль. У «Крыльев» комбинационный стиль, они хорошо держат мяч. Мы готовились к тому, что быть готовыми потерпеть, - высказался Мирослав Ромащенко.

«Надеюсь, глупости останутся в этом матче»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции заявил, что третий пропущенный мяч явился следствием череды «глупостей».

- В первом тайме скорости были слишком медленными. Во втором мы быстро обменялись голами, игра раскрылась, стали создаваться моменты и у ворот «Ахмата», и у наших ворот. А потом пришло время глупостей — мы сделали сопернику несколько подарков подряд. Надеюсь, что эти глупости и останутся в этом отрезке матча, и больше мы их совершать не будем, - отметил Игорь Осинькин.

«Шансы - отличные»

Наставник «Крыльев» с юмором ответил на вопрос, как он оценивает шансы своей команды в Кубке России.

- Если выиграем оставшиеся три игры, то отлично оцениваю. В нашей группе вообще разыгрывается первое место или только второе, третье и четвертое? Я про то, что когда «Зенит» мотивирован, с ним очень тяжело соперничать. Но все-таки впереди еще три тура, и наши шансы зависят от того, как мы сыграем эти матчи, - сказал тренер.

Стоит заметить, что на момент пресс-конференции еще не был известен результат матча в Калининграде, в котором «Балтика» обыграла «Зенит» 1:0. Так что теперь «Крыльям» если кого и догонять в борьбе за место в Пути РПЛ, то именно команду из Санкт-Петербурга.

Три самарца — в сборной

Также уже по завершении матча в Грозном стало известно, что сразу три футболиста «Крыльев» вызваны на сбор национальной сборной России. Это капитан самарской команды Александр Солдатенков, полузащитник Сергей Бабкин и нападающий Владимир Хубулов (который, кстати, в матче в Грозном не принимал участия из-за травмы). Как пояснили в штабе сборной России, список из 49 игроков, в который попали трое самарцев, включает в себя по сути две команды — основную сборную и молодежную (U-23).

До того, как футболисты отправятся на сбор, пройдет еще один тур чемпионата России, в котором «Крылья Советов» примут дома воронежский «Факел». Матч пройдет на поле «Солидарность Арены» и начнется в 18:30 по самарскому времени.