В парке Гагарина 2 и 3 сентября можно будет обменяться цветами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые выходные осени в Самаре порадуют большим количеством спектаклей и бесплатных экскурсий, что актуально для детей, вернувшихся с каникул. Рассказываем, чем заняться в выходные 2-3 сентября 2023года в Самаре.

Фестивали и ярмарки в Самаре 2-3 сентября 2023

Цветочный обмен

2,3 сентября 2023, парк Гагарина (у колеса обозрения), 12.00-19.00

Любители домашних растений в Самаре могут встретиться и пообщаться в эти выходные в парке Гагарина. Они могут выставить свои цветы на продажу, а также обменяться ими.

Вход свободный.

Концерты в Самаре 2-3 сентября 2023

Концерт «Детская страна»

2 сентября 2023, Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141), 11.00

«Детская страна» (0+) - веселое представление по мотивам сказки о волке и козлятах. В новом представлении старая сказка обретет современные черты. В этой невероятной истории Волк страдает от одиночества и влюбляется в Козу, а козлята подозрительно напоминают озорных и непоседливых мальчишек.

Билеты: 400-600 рублей.

Платина

3 сентября 2023, КРК «Метелица-С» (ул. Революциооная, 146), 18.00

КРК «Метелица-С» приглашает на большую хип-хоп-вечеринку (18+). На сцену комплекса выйдет несколько музыкальных исполнителей. Хедлайнером станет латвийский рэпер Платина.

Билеты: 1100-1500 рублей.

Цирк в Самаре 2-3 сентября 2023

2 сентября, 12.00, 16.00 3 сентября, 12.00, Самарский цирк

В Самарском цирке продолжаются представления итальянского цирка «Togni». Он приглашает детей и взрослых на удивительные номера со слонами, пони и тиграми.

Билеты: 1000-4000 рублей

Спектакли в Самаре 2-3 сентября 2023

«Скупой»

2 сентября 2023, ДК «Железнодорожников», 18.00

Самарский театр «Витражи» представляет свою версию известной комедии Мольера «Скупой» (12+). Взрослые дети состоятельного, но жадного до абсурда человека мечтают о женитьбе. В то время, как у их папаши свои планы на этот счёт. Получится ли обвести маниакально скупого родителя вокруг пальца, и может ли история семейства, где врут все до одного, прийти к счастливому финалу?

Билеты: 300-900 рублей.

«Лебединое озеро»

2 сентября 2023, Самарский театр оперы и балета, 18.30

«Лебединое озеро» (6+) — один из самых часто исполняемых балетов, настоящий символ балетного искусства. К нему приложило руку множество авторов, а количество его версий трудно подсчитать.

Билеты: 300-3000 рублей.

«Женитьба»

3 сентября 2023, театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231), 18.00

Вполне успешный чиновник в расцвете сил никак не решится обзавестись семьей. Вроде бы и время давно пришло, и хочется тепла и уюта, детей и счастья… «Женитба» (12+) - хит театра по пьесе Николая Гоголя.

Билеты: 450-1000 рублей.

«Травиата»

3 сентября 2023, Самарский театр оперы и балета, 18.30

«Травиата» (16+) - одна из самых исполняемых в мире опер, она входит в десятку самых известных классических произведений. По драме А. Дюма-сына «Дама с камелиями».

Билеты: 300-2000 рублей.

Выставки и экскурсии в Самаре 2-3 сентября 2023

«Денежное обращение в эпоху перемен»

До 28 сентября 2023, музей им. Алабина (ул. Ленинская, 131), 09.00-17.00

Свидетели эпохи перемен — деньги в купюрах и монетах. За короткий период в ходу были деньги основных сил Белой Армии,деньги «красных правительств», выпуски от имени отдельных городов и губерний в 1918–1921 гг и др. Всего свыше 200 таких экспонатов.

Билет: 200 рублей.

Выставка «Счастливый остров»

До 2 октября августа 2023, Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

«Счастливый остров» (6+) - выставка советского и российского художника Евгения Расторгуева. В экспозицию вошли живописная серия — посвящена людям, в частности жителям Городца, откуда родом художник. А серия «Часовня духа» была сделана Расторгуевым, когда ему было далеко за 80 лет. Он начал работать над ней после смерти любимой супруги.

Билеты: от 100 рублей.

Бесплатные экскурсии в «Радуге»

2,3 сентября 2023, КВЦ «Радуга» (ул. Мичурина, 23), 14.00

«Радуга» приглашает на обзорные экскурсии по залам выставочного зала, а также на экскурсию, на которой слушатели познакомятся с темой русских сказок в живописи Виктора Васнецова. Всем желающим расскажут о минералах Среднего Поволжья. А детей ждет творческий час по мотивам сказки Пушкина «Сказка о царе Салтане».

Вход свободный.

Арт-завтрак в Третьяковке

3 сентября 2023, Клуб Третьяковки (ул. Фрунзе, 102Б), 11.00

Самарская Третьяковка приглашает на второй по счету арт-завтрак. Он будет посвящен архитектору Петру Щербачеву. Спикер - искусствовед Дарья Волкова.

Вход свободный.