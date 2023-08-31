«Шостакович. Над временем» 2023 в Самаре и Тольятти: программа, когда пройдет, даты

Концерты пройдут в основном в филармонии в Самаре. Фото: Самарская государственная филармония
С 7 сентября по 2 октября 2023 года в Самарской области пройдет IV Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». В его рамках запланированы шесть концертов и один музыкальный спектакль. Рассказываем, какая программа будет у фестиваля «Шостакович. Над временем» 2023 в Самаре и Тольятти.
Имя композитора Дмитрия Шостаковича неразрывно связано с Самарой. В Куйбышеве он со своей семьей провел месяцы в эвакуации. В нашем городе композитор завершил знаменитую Седьмую симфонию, которая впервые была исполнена на сцене Куйбышевского театра оперы и балета 5 марта 1942 года.
Музыка великого композитора не раз прозвучит на фестивале.
Самарская филармония
7 сентября, 18.30 - «Приношение Шостаковичу» (6+). Музыка композиторов Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Это концерт симфонической музыки с участием Дари Филиппенко (альт), Татьяны Лариной (сопрано), Павла Назарова (орган) и других музыкантов.
Билеты: 250-400 рублей.
11 сентября, 19.00 - спектакль «Онегин» (18+). Роман Александра Пушкина на современный лад. Музыка Алексея Айги. В постановке задействованы интереснейшие Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Алиса Гребенщикова, Сергей Шнырев.
Билеты: 1000-4000 рублей.
18 сентября, 19.00 - #ОРКЕСТРНЕПОКОРЕННЫХ. Академический симфонический оркестр им. Прокофьева Донецкой филармонии. Солистка - Валентина Лисица (фортепиано). В основе репертуара - произведения мировой и русской симфонической классики.
23 сентября, 18.00 - ансамбль современной хоровой музыки «ALTRO CORO» (12+). Коллектив был создан в Российской Академии музыки им. Гнесиных. В его состав вошли студенты кафедры хорового дирижирования. Одной из главных задач ансамбля явилась пропаганда неизвестных в России хоровых и вокально-ансамблевых сочинений.
Билеты: 400-700 рублей.
25 сентября, 19.00 - Российский национальный оркестр (12+). Дирижер и солист - Александр Рудин (виолончель). Дирижер - Денис Власенко.
Билеты: 500-2000 рублей.
2 октября, 18.30 - Денис Власенко представляет. Ильдар Абдразаков (бас) и солисты ведущих театров страны.
Билеты: 3000-5000 рублей.
Тольятти
10 сентября, 19.00, ДК «Тольятти» - спектакль «Онегин» (18+). Роман Александра Пушкина на современный лад. Музыка Алексея Айги. В постановке задействованы интереснейшие Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Алиса Гребенщикова, Сергей Шнырев.
Билеты: 800-2500 рублей.
Билеты на все концерты можно купить онлайн на сайте Самарской филармонии.