Концерты пройдут в основном в филармонии в Самаре. Фото: Самарская государственная филармония

С 7 сентября по 2 октября 2023 года в Самарской области пройдет IV Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». В его рамках запланированы шесть концертов и один музыкальный спектакль. Рассказываем, какая программа будет у фестиваля «Шостакович. Над временем» 2023 в Самаре и Тольятти.

Имя композитора Дмитрия Шостаковича неразрывно связано с Самарой. В Куйбышеве он со своей семьей провел месяцы в эвакуации. В нашем городе композитор завершил знаменитую Седьмую симфонию, которая впервые была исполнена на сцене Куйбышевского театра оперы и балета 5 марта 1942 года.

Музыка великого композитора не раз прозвучит на фестивале.

«Шостакович. Над временем» 2023 в Самаре и Тольятти: программа, когда пройдет, даты

Самарская филармония

7 сентября, 18.30 - «Приношение Шостаковичу» (6+). Музыка композиторов Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Это концерт симфонической музыки с участием Дари Филиппенко (альт), Татьяны Лариной (сопрано), Павла Назарова (орган) и других музыкантов.

Билеты: 250-400 рублей.

11 сентября, 19.00 - спектакль «Онегин» (18+). Роман Александра Пушкина на современный лад. Музыка Алексея Айги. В постановке задействованы интереснейшие Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Алиса Гребенщикова, Сергей Шнырев.

Билеты: 1000-4000 рублей.

18 сентября, 19.00 - #ОРКЕСТРНЕПОКОРЕННЫХ. Академический симфонический оркестр им. Прокофьева Донецкой филармонии. Солистка - Валентина Лисица (фортепиано). В основе репертуара - произведения мировой и русской симфонической классики.

23 сентября, 18.00 - ансамбль современной хоровой музыки «ALTRO CORO» (12+). Коллектив был создан в Российской Академии музыки им. Гнесиных. В его состав вошли студенты кафедры хорового дирижирования. Одной из главных задач ансамбля явилась пропаганда неизвестных в России хоровых и вокально-ансамблевых сочинений.

Билеты: 400-700 рублей.

25 сентября, 19.00 - Российский национальный оркестр (12+). Дирижер и солист - Александр Рудин (виолончель). Дирижер - Денис Власенко.

Билеты: 500-2000 рублей.

2 октября, 18.30 - Денис Власенко представляет. Ильдар Абдразаков (бас) и солисты ведущих театров страны.

Билеты: 3000-5000 рублей.

Тольятти

10 сентября, 19.00, ДК «Тольятти» - спектакль «Онегин» (18+). Роман Александра Пушкина на современный лад. Музыка Алексея Айги. В постановке задействованы интереснейшие Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Алиса Гребенщикова, Сергей Шнырев.

Билеты: 800-2500 рублей.

Билеты на все концерты можно купить онлайн на сайте Самарской филармонии.