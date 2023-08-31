Спектакли покажут в разных театрах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 24 сентября по 1 октября 2023 года в Самаре на различных площадках пройдет фестиваль «Волга театральная». Это событие, объединяющее профессиональные театры Поволжья. Публикуем полное расписание спектаклей, которые покажут в рамках фестиваля «Волга театральная» 2023 в Самаре.

Фестиваль проводится раз в два года. В этом году зрители увидят 13 спектаклей. Свои постановки представят театры из Уфы, Рыбинска, Оренбурга, Альметьевска, Чебоксар, Йошкар-Олы, Новокуйбышевска, Сызрани и Самары.

Участников фестиваля будет оценивать жюри. В него вошли 6 российских театральных критиков. Они распределит награды по 10 номинациям.

«Волга театральная» 2023 в Самаре: программа, где и когда пройдет, даты

«Татищев. Сказание о звере мамонте»

24 сентября, 18.00, Самарский драмтеатр

Героем спектакля тольяттинского театра «Колесо» стал выдающийся государственный деятель петровской эпохи, основатель Ставрополя, первый историк государства российского Василий Татищев. Спектакль – подарок городу и посвящен 285-летию со дня основания Ставрополя-на-Волге.

«Васса Железнова»

25 сентября, 18.30, Самарский драмтеатр

Спектакль «Васса Железнова» поставлен Рыбинским драмтеатром по пьесе Максима Горького. Действие трагедии происходит в доме купца Захара Железнова, который находится на смертном одре. В центре внимания - его жена Васса. Все персонажи спектакля ждут кончины отца, желая получить наследство. Эта борьба раскрывает тот нарыв, который накапливался в семье годами.

«Эпилог»

25 сентября, 18:00, театр «Камерная сцена»

Спектакль «Эпилог» (12+) — о любви. Студент Раскольников, совершивший преступление, ломавший голову над мрачными загадками бытия, вдруг обнаружит, что истина проста и светла, как «луч солнца, зеленая трава и поющая птичка в кусте».

«Не был женат»

26 сентября, 18.30, Самарский драмтеатр

Спектакль Альметьевского театра. По сюжету молодой человек по имени Шамси влюбляется в русскую женщину. Взаимное влечение их привело к совместной жизни и рождению детей, но не к свадьбе. Шамси сомневается в верности своего поступка и продолжает мечтать о жене-татарке…

«Шут Балакирев»

26 сентября, 18:00, театр «Самарская площадь»

Рядовой Преображенского полка Иван Балакирев спит на посту и грезит в мечтах хотя бы издали увидеть государя императора. И случайно оказывается зачислен в шутовскую команду при царе Петре. Начинается головокружительная карьера Балакирева, возможная только в Петровские времена. Спектакль 16+.

«Мертвые души»

27 сентября, 18.00, Самарский драмтеатр

Спектакль театра из Чебоксар имеет в своей основе классическое произведение — одноименную поэму Николая Гоголя. Однако режиссёр создал спектакль в жанре фантасмагория, который как зеркало или «волшебный фонарь» отражает всю суть происходящего, демонстрируя причудливые образы, тени и видения — то, во что так верил «мистик» Гоголь.

«Здорово, родня!»

27 сентября, 18:00, ДК железнодорожников

Зрителям представится возможность вместе с героями спектакля обрадоваться новым сапожкам, погрустить о потерянном микроскопе, а также увидеть сценическое воплощение других миниатюр Василия Шукшина, в которых жители советской глубинки сквозь смех и слезы поведают о самом близком и дорогом для каждого. Спектакль самарского театра «Витражи» (16+).

«Свой путь»

28 сентября, 18.30, Самарский драмтеатр

Спектакль Русского драмтеатра Республики Башкортостан. Однажды Вера услышала совсем незнакомую песню – и жизнь ее круто изменилась. Однажды Петр встретил Веру… В этом мире, меняющемся с головокружительной скоростью, две линии жизни вдруг причудливо переплелись…

«Вий»

28 сентября, 18:00, ДК железнодорожников

Самарский молодежный театр «Мастерская» представит повесть Гоголя в необычном музыкальном оформлении: народная музыка, духовно-церковные песнопения и рок. В центре сюжета превратности судьбы главного героя, философа Хомы Брута, ставшего преградой для темных сил.

«Так и будет»

29 сентября, 18:00, театр «Самарская площадь»

Спектакль Сызранского драмтеатра по пьесе Константина Симонова о последнем периоде Второй мировой войны, о нескольких днях жизни военных и гражданских вне фронта. В послевоенные годы в жизни складывалось далеко не все просто и счастье улыбалось не всем. Но спектакль всей своей направленностью заставляет верить, что жизнь после войны подарит людям радость.

«Бабье лето»

29 сентября, 18.30, Самарский драмтеатр

«Бабье лето» (16+) – история трех подруг, живущих в Нью-Йорке. Каждая их встреча – это каскад уморительных ситуаций, в которых ярко проявляются характеры трех неординарных персонажей. Смех, слезы, любовь, радость и грусть проходят через всю жизнь. Но однажды дамы встречают обаятельного вдовца… Спектакль Академического русского театра драмы им. Георгия Константинова (Йошкар-Ола).

«Три сестры»

30 сентября, 18:00, театр «Грань» (Новокуйбышевск)

Одна из главных тем чеховских «Трех сестер», как говорит режиссер спектакля Денис Бокурадзе, - конфликт со временем. Герои томятся в бесконечном ожидании чего-то лучшего, несбыточного, а меж тем сегодняшнее время утекает сквозь пальцы. Сестры Прозоровы живут словно «начерно», не в полную силу. Спектакль 18+.

«Бесприданница»

1 октября, 18.00, Самарский драмтеатр

Классика от Оренбургского драмтеатра (12+). Харита Огудалова делает все, чтобы выдать замуж дочь Ларису. Но кому она нужна, бесприданница? Жених нашелся – небогатый чиновник Карандышев. Однако Лариса все еще вспоминает блеск глаз обаятельного барина Паратова. И он явился к ней накануне свадьбы.