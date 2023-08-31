В преддверии Дня нефтяника «Самаранефтегаз» открыл выставку «Люди дела»

Человеком дела можно назвать каждого нефтяника. Фото: АО «Самаранефтегаз»

Нефть и газ – это не просто сырье и источник энергии, но еще и жизненная сила российской экономики, гарант стабильности. Ежегодно в РФ добывается свыше 500 миллионов тонн нефти. На предприятиях по всей стране работают сотни тысяч профессионалов своего дела. Именно им посвящена выставка «Люди дела», представленная на самарской набережной АО «Самаранефтегаз».

Юбилейная тонна

В России в первое воскресенье сентября празднуется День работников нефтяной и газовой промышленности. В преддверии праздника самарские нефтяники решили познакомить горожан с профессионалами, которые ежедневно вносят вклад в большое и важное дело – добычу «черного золота».

Торжественное мероприятие началось с открытия Доски почета АО «Самаранефтегаз», расположившейся возле здания на Волжском проспекте. Здесь представлен 21 портрет лучших работников главного нефтедобывающего предприятия Самарской области.

По информации руководства, большая и серьезная работа, которая проводилась в последние несколько лет, обеспечила устойчивое развитие предприятия. Трудовой коллектив взял новый исторический рубеж. Накопленная добыча составила 1 миллиард 300 миллионов тонн с начала разработки первого – Сызранского – месторождения в 1936 году. Богатейшая история нефтедобывающей отрасли региона основана на преемственности поколений. На предприятии уверены: опыт и знания наставников - фундамент для дальнейшего развития.

Каждая профессия важна

После открытия Доски почета на набережной состоялась презентация выставки «Люди дела», которая представляет основные рабочие профессии, задействованные в производственной деятельности. В ней приняли участие молодые сотрудники предприятия. Они рассказали о каждой из специальностей.

Одна из основных рабочих профессий в нефтедобыче - оператор по добыче нефти и газа. Эти специалисты обеспечивают бесперебойную работу скважин, нефтепромыслового оборудования и установок, контролируют средства автоматики и телемеханики, проводят отборы проб продукции скважин для дальнейшего анализа. В настоящее время на производстве занято 426 операторов.Портрет одного из них был представлен на Доске почета. Алексей Тайбатров работает оператором по добыче нефти и газа вот уже 23 года. Руководство и коллеги отмечают, что Алексей Олегович – профессионал с огромным опытом, который по-настоящему любит свою работу.

- Очень приятно, когда твои трудовые заслуги отмечают. Самое главное – стараться, вникать в самую суть и, конечно же, больше интересоваться. Задавать вопросы старшим коллегам, перенимать их опыт, - рассказал Алексей Тайбатров.

Сегодня на предприятии трудятся свыше 5 тысяч человек. Более половины – представители рабочих специальностей. Среди них невозможно выделить самую главную. Каждый работник незаменим, каждый ценен своим профессионализмом, каждый вносит свой вклад. Это преданные делу люди, выросшие на производстве, ставшие его опорой. Сегодня на счету каждого из них десятки обученных новичков, с которыми они работают единой командой.