Осколки вытянет электромагнит: самарские ученые и военврачи разработали устройство для пациентов с осколочными ранениями

Разработку презентовали на военно-техническом форуме «Армия-2023» / Фото: СамГМУ

Ученые разработали новое устройство, которое будет полезно в военной медицине. Они создали прибор для извлечения осколков из тела пациента с помощью электромагнита. Работали над ним специалисты инжинирингового центра СамГМУ и Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко.

Электромагнит и система хирургической навигации

Устройство работает под контролем первой российской системы хирургической навигации AUTOPLAN. Ее придумали самарские ученые. Принцип действия такой: в систему загружают результаты КТ И МРТ и совмещают их с 3D-моделью анатомической структуры пациента. Благодаря этому можно с высокой точностью определить расположение металлических осколков. Извлекать их из тела предполагается с помощью электромагнитного устройства без использования мединструментов. Контролировать процесс будет навигационная система.

Устройство будет работать под контролем системы хирургической навигации / Фото: СамГМУ

Повысит точность и снизит травматичность

- Такой способ позволит военным врачам не прибегать к открытой операции и рассчитать величину необходимых отверстий в зависимости от размеров осколков. Благодаря использованию хирургического магнита и системы навигации значительно снизится травматичность операций у пациентов с осколочными ранениями, - отмечают в пресс-службе самарского медвуза.

Разработка позволит повысить точность хирургического вмешательства и лучше понимать форму инородного тела. Все это будет способствовать ускорению процесса послеоперационного восстановления пациентов.

Устройство недавно представили общественности. Его презентовали на военно-техническом форуме «Армия-2023», который прошел в подмосковном парке Патриот.

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