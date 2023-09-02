Молодая сотрудница похитила сердце наставника: в Самаре полицейские нашли любовь прямо на службе

Пара влюбленных поженилась в год 100-летнего юбилея патрульно-постовой службы полиции Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские нашли любовь прямо на службе. Работа в ППСП стала судьбоносной для Дмитрия и Александры Анисимовых. Они поженились в год 100-летия патрульно-постовой службы полиции. Историей любви молодой пары поделились в ГУ МВД по Самарской области.

Покорила сердце опытного полицейского

Дмитрий и Александра познакомились в марте 2021 года. Девушка приехала в Самару из Иркутска и поступила на службу в полк ППСП. Решила набраться опыта, пока заочно обучается на юридическом факультете одного из вузов Санкт-Петербурга.

Чтобы молодая сотрудница быстрее адаптировалась и влилась в работу, ей назначили опытного наставника. Им стал Дмитрий Анисимов, который к тому моменту уже более четырех лет служил в полку ППС. Поначалу их связывали только рабочие отношения: вместе они охраняли общественный порядок, доставляли нарушителей, составляли протоколы. Потом стали дружить, затем молодые люди поняли, что любят друг друга.

— Старался ей помогать не только на работе, но и в свободное время. Довозил до дома, приглашал на прогулки. Я был очень счастлив проводить каждую минуту рядом, быть во всем поддержкой и опорой, — поделился Дмитрий.

Служба в полиции связала судьбы

Полицейский сделал предложение своей возлюбленной через четыре месяца отношений. Случилось это 1 января — в день рождения Александры. Пара связала себя узами брака в августе 2023 года. Празднество прошло в кругу, родных, близких и, конечно, коллег.

— Символично, что в этом году отмечается 100-летие со дня образования ППСП, службы которая познакомила меня с самым важным человеком в жизни. Я уверен, что это была судьба, — считает лейтенант полиции Дмитрий Анисимов.

К слову, бытует мнение, что людям одной профессии сложно находиться вместе и днем, и ночью. Однако молодожены с ним не согласны. Они считают, что, занимаясь одним делом — служа в полиции, они смогут лучше понимать друг друга и легче переносить все сложности и невзгоды.

Дмитрий и Александра благодарят судьбу за то, что они встретились. Они стараются во всем друг друга поддерживать и вместе проводить свободное время. По выходным молодые супруги любят устраивать велопрогулки. Их планы на будущее — всегда быть рядом и продолжать заниматься любимым делом.

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