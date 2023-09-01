«На смену инстаблогерам приходят настоящие героини нашего времени – жены героев»: Екатерина Колотовкина - о новом проекте и изменении в людях

Екатерина Колотовкина (на фото в центре) рассказала о развитии проекта «Жены героев». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря президентскому гранту проект «Жены героев» пополнили снимки мужей самарчанок, которые стали героинями первой части фотопроекта. На форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», который прошел в конце августа в Самаре, представили вторую часть проекта, а его автор Екатерина Колотовкина рассказала «КП-Самара» о военнослужащих, которые смотрят с двадцати новых портретов.

- Расскажите, кто эти военнослужащие и почему мы видим только их глаза на снимках?

- Ребята находятся в составе действующих частей и по соображениям безопасности мы не можем показывать их лица, но на мой взгляд от этого выставка получилась только пронзительнее.

Новый проект, который мы задумали как дополнение к проекту «Жены героев» — это 20 портретов защитников Родины, большинство из которых – мужья наших героинь. Все они сражаются в зоне СВО, но, к нашему глубокому горю, один из тех, кого мы успели отснять для проекта, погиб через три дня после съемки. Тем пронзительнее звучат для зрителей его слова, которые он хотел бы донести до нас. Такие же послания можно найти рядом в каждым фото из проекта и по отзывам первых посетителей они производят очень глубокое впечатление.

- Как будет жить ваш проект?

- Выставка «Лица армии» будет путешествовать по школам и другим учебным заведениям, библиотекам. Она станет частью работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. На открытии будут присутствовать героини нашего первого проекта - женщины, которые изображены на фотографиях. Женам и матерям героев есть что сказать, чему научить молодежь. В первую очередь – это важность семейных ценностей. Даже те женщины, кто потерял своих родных - мужей и сыновей - умеют найти правильные слова, поддержать тех, чьи близкие сейчас на СВО, показать пример служения и самоотверженности.

- Почему вы решили продолжать проект?

- Комитет семей воинов Отечества сплотил наших женщин, и мы поняли, что взаимное общение очень поддерживает нас.

Комитет предоставил нам платформу, благодаря которой мне ничего не стоит, например, нашему военнослужащему, находящемуся на лечении в Новосибирске, передать привет от семьи или наоборот - из Сибири в Самару. Могу сказать, что мы стали одной дружной семьей и наш курс - на победу.

- Как встречают школьники ваши выставки?

- Очень тепло! Нас всегда обнимают в конце встречи! Мы для них – герои! Это важно и приятно! Важно и для наших женщин, и для подрастающего поколения.

Недавно на фестивале «Территория моды» наши девушки стали моделями показа одного из дизайнеров и их тоже принимали невероятно тепло.

Все это значит, что наше общество стало исцеляться, уходят в прошлое инстаблогеры и другие сомнительные «герои» недавнего прошлого.

- А что думают о проекте военнослужащие? Есть соревнование за право стать героем проекта?

- Нет, ребята очень скромные, их приходится уговаривать позировать фотографу. Наши мужчины невероятно сильные, но при этом не любят демонстрировать свою силу, предпочитая держать ее внутри себя.

Но они с удовольствие и от всего сердца пишут слова, которые вы можете видеть рядом с фото и которые до слез трогают своей искренностью зрителей.