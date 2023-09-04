Вместо кассы и банкомата – смартфон: какие современные финансовые инструменты помогают вести бизнес

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Самара издавна была купеческим городом и славилась своими богатыми торговыми традициями. И не только торговыми - предпринимательская жилка у наших земляков в крови. А в последнее время благодаря господдержке и удобным налоговым режимам число небольших предприятий в регионе неуклонно растет. По данным Самарастата, за год количество индивидуальных предпринимателей в Самарской области выросло на 7,1% и составило 78,3 тысяч человек. Эксперты единогласно отмечают рост деловой активности в регионе.

Редакция «КП-Самара» выяснила, что происходит на рынке МСП, а предприниматели назвали современные инструменты, которые облегчают им ведение бизнеса.

Устойчивый рост

Рост количества предпринимателей в Самарской области наблюдается уже не первый месяц. Так, в региональном Минэкономразвития подсчитали: за первый квартал 2023 года численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, выросла на 10,9% (или 65,4 тыс. человек). А суммы налоговых поступлений от предпринимательской деятельности возросли на 16,5% (2,3 млрд рублей). Всего по состоянию на 1 апреля 2023 в регионе вели деятельность почти 131 тыс. субъектов МСП и порядка 170 тыс. самозанятых.

Индекс деловой активности Самарской области (RSBIr), который ежеквартально определяют ПСБ и общественная организация МСП «Опора России», также находится в стадии роста с начала 2023 года. Во 2 квартале текущего года регион не только сохранил его высокий показатель, но и обогнал общероссийский, который составил 53,1 пункта. В общем региональном рейтинге Самарская область заняла 18 место из 50 крупнейших регионов.

Во время опросов предприниматели отметили доступность кредитов (55,1 пункт), причем удовлетворенный спрос на займы оказался вдвое выше неудовлетворенного. А инвестиционная активность в регионе находится на максимуме с 4 квартала 2021 года. 33% опрошенных заявили, что собираются нарастить инвестиции в бизнес в 3 квартале 2023, а 34% компаний – увеличить штат сотрудников. В целом, по данным исследования, ожидания предпринимателей на ближайшее будущее достаточно оптимистичны – увеличения выручки ожидают 24% участников опроса и только 19% - ее снижения.

Удобно бизнесу и клиентам

У предпринимателей одним из самых востребованных инструментов является эквайринг. В Самарской области за год количество терминалов оплаты, установленных ПСБ, выросло на 18%. При этом также вырос и объем платежей, которые через них проходят, что говорит о желании клиентов торговых точек использовать банковские карты вместо наличных.

Всего в России ПСБ установил малому и среднему бизнесу более 100 тысяч активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж, увеличив за год количество подключений на 80%.

Возможность принимать бесконтактные платежи – сегодня обязательное условие для наращивания продаж. Самарским предпринимателям – клиентам ПСБ – доступно множество опций для приема платежей: от классического торгового эквайринга с использованием POS-терминалов до возможности принимать оплачу с помощью мобильного телефона при помощи сервиса «Бизнес Пей» или по QR-коду через СБП.

Полноценная касса в смартфоне

Сервис «Бизнес Пэй» позволяет использовать вместо терминала для эквайринга обычный смартфон благодаря технологии SoftPos. Достаточно установить специальное приложение – и оно позволит принимать оплату и банковскими картами, и умными часами, и смартфонами, и фитнес-браслетами. Вся документация и статистика о проведенных операциях сохраняется в личном кабинете продавца. После каждой оплаты клиент получает электронный чек на почту, по смс или в мессенджер. Еще одно преимущество «Бизнес Пей» - это отсутствие абонентской платы. Взимается только небольшая комиссия от оборота. А зачисления на расчетный счет ПСБ происходят быстро, три раза в день.

Сервис «Бизнес Пей» доступен не только малому бизнесу, но и самозанятым — клиенту достаточно оформить дебетовую банковскую карту для физического лица. Банк зачисляет средства по реквизитам карточного счета клиента, открытого в ПСБ, на основе договора эквайринга с самозанятым. Карту можно заказать дистанционно, ее доставит курьер, поэтому услуга подключается без визита в отделение банка.

Оплата в одно касание

Не менее удобно для бизнеса и использование сервиса онлайн-переводов с помощью системы быстрых платежей (СБП). Сервис позволяет принимать оплату по QR-коду, который также можно отправить клиенту в виде ссылки на e-mail или в смс. Процесс автоматизирован, не нужно вводить реквизиты и другие данные, требуется только смартфон с мобильным банком. Деньги поступают на счет продавца уже через 15 секунд.

Эквайринг

Согласно исследованию Markswebb, ПСБ имеет самый функциональный личный кабинет торгового эквайринга в интернет- и мобильном банке. Владелец бизнеса может отслеживать операции, составлять удобные отчеты и оставлять заявки на изменение тарифов и параметров эквайринга.

Среди дополнительных преимуществ экваринга ПСБ: зачисление средств на расчетный счет 3 раза в сутки (деньги будут доступны вам уже в день проведения операции), отсутствие платы за оборудование, установку и поддержку, а также подключение эквайринга онлайн без посещения офиса.

Подобрать подходящий тариф эквайринга для вашего бизнеса можно на сайте: psbank.ru в разделе «Эквайринг и платежи».

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