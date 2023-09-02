Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по самарскому времени (17:30 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Факел» сыграют сегодня в Самаре в рамках 7 тура Российской премьер-лиги. К этому матчу команды подходят с разными показателями. Самарцы после шести туров занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны с 11 очками, у «Факела» же четыре очка и 14 позиция в турнирной таблице.

Смотреть матч Крылья Советов – Факел 2 сентября 2023 онлайн-трансляция 7 тура РПЛ

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» - «Факел» можно в прямом эфире на калане «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Стартовый свисток на «Солидарность Самара Арене» прозвучит в 18:30 по самарскому времени (17:30 по московскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч Крылья Советов – Факел

Ожидаемо фаворитами у букмекеров являются хозяева. Коэффициенты на победу волжан в районе 1.6 – 2, когда на победу команды из Воронежа – 4.5 – 5, а на ничью около 3.5.

Статистика тоже на стороне «Крыльев» - 12 побед самарцев против 6 побед воронежцев в 24 матчах. Еще 6 игр закончились вничью.

Впрочем, последняя встреча этих команд завершилась победой «Факела». Матч в Воронеже в мае этого года закончился со счетом 2:1, у хозяев по голу забили Андрей Мендель и Роман Акбашев, а у гостей – Николай Рассказов.