В одну из школ Самарской области в этом году пришли 930 первоклассников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если утром на улице много нарядных школьников, то сегодня 1 сентября. В этом году День знаний выпал на пятницу. По улицам Самары зашагали бантики, букеты, пиджачки, галстуки. Рассказываем, как в Самаре отметили 1 сентября 2023 года.

Почти 40 тысяч первоклашек

Погодка сегодня благоприятная, поэтому общие линейки с 1 по 11 класс проходили на улице. Самые младшие прочитали стихи, старшие станцевали вальс, а затем все дружно по парам отправились в свои кабинеты на первый классный час в этом году.

Линейка только началась, а кое-кому уже надоело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего, по данным министерства науки и образования Самарской области, в 2023/2024 учебном году в школах будут обучаться около 364 тысяч учащихся. Впервые в школу 1 сентября года придут более 39,5 тысячи первоклассников. Больше всего первоклашек в образовательном центре в Южном городе – аж 930 человек.

Для многих школьников учеба начнется в понедельник, а сегодня у них праздник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сегодня я стала классным руководителем 1-го «З» класса, у меня 30 деток, - рассказывает учительница начальных классов в Южном городе Анастасия Дмитриевна. – Раньше я работала в Советском районе Самары, там всегда было по четыре первых класса по 28 человек. Это мой первый год в этом учреждении, поэтому я своего рода тоже новенькая. Мне нравится в этой школе творческий подход и большое количество внеурочной деятельности, поэтому, думаю, тут детям будет интересно и увлекательно учиться.

На табличке – 1-й «З» класс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы вместить огромное количество детей, для них был отведен специальный корпус под уроки и спортивные занятия. Всего в школе 31 первый класс.

После линеек школьники отправились гулять по городу. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Заполонили набережную и парки

Стойко отсидев на первом уроке, дети и их родители отправились отмечать День знаний. Толпы школьников телепортировались на набережную и в парки. Все детские площадки города сегодня облюбованы малышами, повсюду виднеются разноцветные воздушные шарики.

Средние и старшие классы после линейки пошли отмечать последний день без домашки и фотографироваться на фоне достопримечательностей. Многие компании подростков выходят гулять с музыкальными колонками, создавая вокруг себя собственный праздник. Если вы сегодня собрались в парк Гагарина, то три раза подумайте или готовьтесь занимать очередь к аттракционам.

Погода в Самаре располагает к прогулкам. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Кто-то решил сегодня пойти в кино, там для школьников показывают мультфильмы и сказки.

Линейки прошли по всей области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего первоклассников в регионе этом году около 39 500. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уроки у ребят начнутся в понедельник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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