Писарский может сыграть, а Гарре точно нет: что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Факелом» в 7 туре РПЛ

Владимир Писарский вернулся на поле после травмы в матче с «Ахматом». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» после неудачи в Грозном в матче Кубка России готовятся к очередной игре в чемпионате. В субботу, 2 сентября 2023 года, в Самару приедет воронежский «Факел». Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени. Рассказываем, что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Факелом» 2 сентября 2023 года в 7 туре РПЛ.

Писарский может выйти на игру с «Факелом»

В матче против «Ахмата» на поле появился Владимир Писарский. Он не играл с мая из-за травмы. О повреждении Писарского рассказал главный тренер «КС» Игорь Осинькин.

- Писарский пропустил два месяца - получил сильнейший удар в лицо, едва не потерял сознание и в этот момент оступился и подвернул голеностоп, - цитирует Осинькина matchtv.ru. - Сразу после игры [с «Ахматом»] он сказал мне, что все в порядке. Конечно, он соскучился по футболу, ведь не играл с конца мая.

Вероятно, мы увидим Владимира Писарского в матче с «Факелом».

Автограф-сессия с Гарре

Но точно не увидим на поле Бенхамина Гарре. Футболист все еще восстанавливается после травмы, которую получил в игре с «Рубином». При этом у болельщиков будет шанс пообщаться с аргентинцем – Гарре проведет автограф- и фотосессию перед игрой с «Факелом».

Пройдет встреча с футболистом около 3 гейта на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 17:00.

Хубулов не поедет в сборную

На этой неделе стало известно о вызове сразу трех игроков «Крыльев Советов» в сборную России – Александра Солдатенкова, Сергея Бабкина и Владимира Хубулова. Последний, правда, в расположение национальной команды не поедет. Все из-за травмы.

- В сборную я не поеду, у меня растяжение сухожилия, неделю я уже пропустил. Надо еще две недели: сказали, что восстановление займет три недели. После паузы на матчи сборных, надеюсь, начну тренироваться в общей группе. Вызову в сборную был приятно удивлен. Друг сообщил, что меня вызвали. Хотелось бы поблагодарить главного тренера сборной за вызов, но, к сожалению, не смогу поехать на этот сбор, - приводит слова Хубулова metaratings.ru.

Тренерский штаб Валерия Карпина вызвал в сборную России 49 футболистов. Они с 4 по 12 сентября проведут учебно-тренировочный сбор и три контрольных матча.