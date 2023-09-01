Начнутся дожди, придет климатическая осень: синоптик рассказала, когда в Самарской области похолодает

До следующей пятницы дождей ждать не стоит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Самарского гидрометцентра Ирина Вытягова рассказала, что в ближайшие дни в регионе сохранится теплая и солнечная погода.

- Сейчас в Самарской области продолжается климатическое лето. Среднесуточные температуры по области даже немного ниже нормы для этого времени года, - сказала в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» Ирина Вытягова.

Она объяснила, что профессиональные метеорологи не пользуются такими понятиями, как бабье лето и не ориентируются на народные приметы. Но в любом случае, бабье лето — это кратковременный возврат тепла уже после наступления осенних холодов. К ним нельзя отнести похолодание, которое пришло в Самарскую область в 20-х числах августа.

Будет тепло и сухо

Температурный режим вернулся к пределам нормы уже 30-31 августа, и метеорологи не предполагают значительного изменения погоды в ближайшие дни.

В выходные в регионе будет тепло и сухо. Среднесуточная температура продолжит держаться выше 20С, хотя эта цифра по-прежнему немного ниже климатической нормы примерно на один градус.

Отклонение, как ни парадоксально, объясняется солнечной погодой. Именно из-за низкой облачности наблюдается большой суточный ход температуры: ночи стали длинными, а отсутствие облаков приводит к тому, что атмосфера за это время успевает существенно остыть.

Наступление климатической осени мы начнем чувствовать уже к середине следующей рабочей недели. Ночная температура начнет опускать до 10С и даже ниже где-то ниже по области.

До следующей пятницы дождей ждать не стоит

До середины следующей недели сохранится теплая и солнечная погода со слабым ветром, а после среды начнется зональный перенос воздушных масс - фронтальные разделы атлантических циклонов достигнут Самарской области. Уже к концу рабочей недели местами начнутся кратковременные дожди. В областной столице дождя скорее всего не стоит ждать раньше второй половины следующей пятницы, 8 сентября.

Ветер поменяет свое направление на юго-западный и начнет усиливаться. Облака станут более плотными, что приведет к повышению ночных температур и понижению дневных. В целом температурный режим все равно останется в пределах 20-ти градусной отметки до конца следующей рабочей недели.

Но если в эти выходные он будет немного выше 20 градусов, то на следующей неделе уже вряд ли превысит эту отметку.

Волга по-прежнему прогрета выше средних температур. Сегодня температура воды - в районе 20С, что очень хорошо для сентября. Такое возможно благодаря тому, что река аномально прогрелась в течение августа, когда стояла жара при аномальном дефиците осадков.

Пока стоит по-летнему теплая погода бояться резкого охлаждения воды не стоит.

Бабье, скорее всего, еще будет

- Бабье лето, скорее всего, еще будет, на это дает надежду долгосрочный прогноз, но важно помнить, что эти возвраты тепла очень непродолжительные, - сказала Ирина Вытягова.

Гидрометцентр России, отвечающий за долгосрочные прогнозы, предсказывает сентябрь теплее и суше обычных показателей. При это неправильно будет ожидать, что весь сентябрь будет сухой и теплый. Речь идет именно о среднемесячном прогнозе.