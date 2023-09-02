В Самарской области 10 сентября 2023 года пройдет финал более 34-х избирательных кампаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 10 сентября 2023 года пройдет финал более 34-х избирательных кампаний. Самая главная их них - выборы губернатора Самарской области. Рассказываем, как и где проголосовать и что нового будет на выборах 2023 в Самаре и Самарской области.

Помимо главы региона, жители Красноглинского, Советского и Октябрьского районов Самары будут выбирать депутатов в Советы депутатов перечисленных районов.

Выборы в Самаре 2023: кого выбираем, кандидаты, как проголосовать, новшества

Численность избирателей, зарегистрированных в Самаре, по состоянию на 1 июля 2023 года составляет почти 860 тыс. человек. Проголосовать на выборах губернатора можно будет в течение трех дней - с 8 по 10 сентября 2023 года. Избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 по местному времени. При себе необходимо иметь паспорт.

Узнать адреса участковых и территориальных избирательных комиссий (ТИКов) можно на официальном сайте Избиркома Самарской области (http://www.samara.vybory.izbirkom.ru).

Если с 8 по 10 сентября избиратель будет находиться на территории Самарской области, но не по месту своей регистрации, то, предварительно подав соответствующее заявление, он сможет проголосовать за губернатора на любом удобном для себя участке. Подать заявку можно до 4 сентября включительно через любой ТИК, МФЦ или портал «Госуслуги».

А вот досрочно проголосовать на выборах 2023 в Самаре, увы, нельзя.

Кандидаты в губернаторы Самарской области 2023

На пост губернатора Самарской области претендуют пять человек.

1. Дмитрий Азаров, 52 года - действующий губернатор Самарской области, секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия».

2. Алексей Лескин, 49 лет - представитель Самарского областного отделения КПРФ, зампредседателя Самарской губернской думы.

3. Михаил Маряхин, 46 лет - член партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Самарской губдумы, экономист.

4. Александр Степанов, 39 лет - представитель самарского регионального отделения ЛДПР, а также зампредседателя комитета Самарской губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестполитике.

5. Сергей Пухаев, 43 года - член партии «Новые Люди», бизнесмен.

Новшества на выборах 2023 в Самарской области

На этих выборах в Самарской области будут работать экстерриториальные избирательные участки для жителей ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Они могут имеют право участвовать в выборах депутатов законодательных органов этих территорий с 1 по 4 сентября 2023 года по адресу: ул. Демократическая, 52 (база отдыха «Дубки»).

Отдать свой голос жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут в течение четырех дней: с 1 по 3 сентября - с 8:00 до 20:00 часов, 4 сентября - с 8:00 до 15:00 часов.